A 81 anni si candida alle presidenziali americane del 2024 solo perché dall’altra parte c’è Donald Trump, 77 anni, il rivale politico che nel 2020 non riconobbe la sua vittoria. Potrebbe rivelarsi un autogol la dichiarazione di Joe Biden che nelle scorse ore ha sottolineato che “se Donald Trump non si candidasse” alle presidenziali americane del 2024, “non sono sicuro che mi presenterei”. Ma i democratici “non possono lasciarlo vincere”.

Nel corso di una raccolta fondi elettorale a Boston, l’attuale presidente americano ha sorpreso gli stessi funzionari e consiglieri che stanno lavorando alla sua campagna elettorale. E, secondo la Cnn, lo stesso Biden quando successivamente gli è stato chiesto se sarebbe stato sempre in corsa se Trump non lo fosse stato, ha poi risposto: “Me lo aspetto, ma vedete, lui corre e io devo correre”. Poco dopo la motivazione: “Donald Trump “non si è presentato al mio primo insediamento, il che non posso dire sia stata una delusione, ma suppongo che non si presenterà neanche al prossimo”.

Presidenziali americane: Biden e la difesa della democrazia

Solo ieri Joe Biden ha partecipato a tre incontri elettorali etichettando Trump come “presidente sconfitto”. Biden al termine di questi quattro anni si sarebbe convinto di essere l’unico democratico in grado di poter fermare il ritorno di Trump alla Casa Bianca. L’unico nonostante l’età avanzata e le difficoltà, anche fisiche, incontrate in questo suo primo mandato.

Presidenziali 2024, Trump: “Dittatore solo per un giorno, Biden non ce la fa”

Sul versante opposto, Trump ha rassicurato gli americani dicendo che in caso di rielezioni non si comporterà come un dittatore. O meglio, lo farà “solo il primo giorno, per trivellare, trivellare, trivellare e chiudere i confini”. L’ex presidente lo ha detto in una intervista a FoxNews, in cui ha attaccato duramente l’inviato speciale per il clima John Kerry: “Va fermato, sta distruggendo l’America”. Quanto a Biden, “non credo che si candiderà, è in cattive condizioni fisiche. Non penso ce la faccia fisicamente, non è riuscito a sollevare una sedia da spiaggia che solleverebbe un bambino. E dal punto di vista mentale potrei dire che sta altrettanto male, se non peggio”.

