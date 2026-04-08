L’Unione Europea, mette a disposizione 40 mila biglietti gratuiti per i diciottenni che vogliono viaggiare in treno a seguito dell’iniziativa DiscoverEU, che fa parte del programma Erasmus+ per i giovani. Per i pass, sarà possibile presentare la domanda dalle 12 di mercoledì 8 aprile alle 12 di martedì 22 aprile.

Chi può fare domanda

La partecipazione, è rivolta ai giovani nati dal 1 luglio 2007 e ilo 30 giugno 2008. L’iniziativa, è quindi rivolta ai neo-diciottenni provenienti sia dagli stati membri Ue che dai paesi associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia). Per potersi candidare, è necessario presentare un documento d’identità, un passaporto, o un permesso di soggiorno validi. Per l’Italia, sono previsti quasi 5000 biglietti gratuiti sui 40 mila complessivi. La candidatura, va mandata al sito https://youth.europa.eu.discovereu.it. Una volta dentro, gli interessati dovranno compilare un modulo online inserendo i propri dati personali e rispondere a un breve questionario sull’Unione Europea. Le candidature saranno poi esaminate e i vincitori selezionati tramite sorteggio.

Come funziona il biglietto

I vincitori del sondaggio, riceveranno un DiscoverEu Travel Pass, nient’altro che un abbonamento equivalente a un Interrail che consente di viaggiare gratuitamente in tutta Europa, per un massimo di sette giorni nell’arco di un mese. Il pass è valido in 33 paesi europei, inclusi tutti gli Stati membri dell’Ue e altri Paesi come Norvegia, Svizzera e Islanda. I vincitori, avranno la possibilità di viaggiare in un periodo compreso tra il 1 luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Il contest, è aperto alla possibilità di partecipare anche in gruppo, fino a un massimo di 4 persone, purché si rispettino i requisiti richiesti.

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Riccardo Tombolini