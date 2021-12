Billie Eilish non ha dubbi: il vaccino anti-covid le ha salvato la vita. Senza sarebbe morta. La stella del pop mondiale, una star che non ha neanche vent’anni, ha parlato della sua lotta contro il contagio da coronavirus in un’intervista al programma radiofonico di Howard Stern. “Il vaccino è incredibile e ha salvato anche mio fratello Finneas dal contagio, ha salvato i miei genitori e i miei amici che non se lo sono preso”.

Eilish era risultata positiva lo scorso agosto. Ha raccontato di essere stata male per due mesi e di soffrire ancora dei postumi del contagio: la cosiddetta sindrome da long covid. “Mio fratello e i miei genitori stanno bene, e anche nel loro caso è stato il vaccino a proteggerli. Voglio essere chiara che è per via del vaccino che sto ok. Penso che se non fossi stata vaccinata sarei morta perché era davvero un brutto caso. E quando dico che era brutto, voglio dire che mi sentivo orribilmente”.

Se non fosse stata per il vaccino sarebbe morta, ha detto la star della musica. È appena uscita con un nuovo disco, intitolato Happier than Ever. Recentemente la cantante è stata candidata in sette categorie ai Grammy 2022, incluse quelle per il miglior album dell’anno e per la miglior canzone dell’anno, per il singolo omonimo del disco.

Happier than ever è stato per settimane ai primi posti delle classifiche tra Stati Uniti, Regno Unito e anche in Italia. La cantante è stata la rivelazione del pop mondiale degli ultimi anni: il suo album d’esordio scritto proprio con il fratello Finneas era stato folgorante. Si intitolava When we all fall asleep, where do we go? ed è stato pubblicato nel 2019. In gran parte era stato ispirato da sogni lucidi e incubi notturni.

Il suo ritorno due anni dopo è stato molto apprezzato dalla critica per l’arrangiamento e per il modo in cui la cantante statunitense ha raccontato i lati oscuri della celebrità. A inizio ottobre la cantante è stata annunciata tra gli headliner del festival Glastonbury, uno degli eventi musicali più importanti al mondo che si tiene nel Regno Unito, dal 22 al 26 giugno. Eilish, a neanche vent’anni, – e ha già vinto sette Grammy, due American Music Awards, tre MTV Video Music Awards e due Brit Awards – sarà la più giovane cantante solista della storia a fare da headliner al festival. Il tour partirà il prossimo tre febbraio. Non è prevista nessuna tappa in Italia.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

