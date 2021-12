L’operaio altamente specializzato dell’Aprilia, aveva 63 anni ed è morto lo scorso 7 dicembre a causa del Covid in provincia di Venezia. Bruno Montalbano, no vax convinto, lascia la moglie e due figli. Uno di loro, Valentino, ha spiegato al Corriere del Veneto che suo padre non si è vaccinato “a causa di tutte le stupidaggini sul Covid e i vaccini che circolano sul web e nelle chat di WhatsApp e Telegram”.

“Ci sono un sacco di fake news in giro e non è per niente facile avere informazioni reali sulla malattia. Non ti dicono, per esempio, che puoi morire in otto giorni come accaduto a mio papà. Quando è arrivato all’ospedale di Dolo aveva già i livelli di ossigeno bassissimi. Nonostante gli sforzi dei medici non c’è stato nulla da fare”, ha detto Valentino Montalbano.

Nei mesi scorsi – continua il figlio – aveva più volte detto al padre, in sovrappeso ma senza patologie pregresse, “che vista la sua età era una persona a rischio” e doveva vaccinarsi, senza riuscire a convincerlo. “Era molto testardo, fermo nelle sue convinzioni e al quale era difficile far cambiare idea”, ha spiegato al Corriere.

Valentino ha cambiato idea pochi giorni fa, nemmeno lui era vaccinato, ma quando il padre è finito in terapia intensiva è andato a fare l’iniezione. “Vedo poche persone e quindi il rischio non mi è mai sembrato elevato. Quando mio papà è stato ricoverato ho però cambiato idea”, ha detto.

E non sono vaccinate nemmeno la moglie di Bruno Montalbano e la mamma: entrambe sono risultate positive, la prima è guarita mentre la seconda è in ospedale. “In questo momento non ho nemmeno tempo di avere paura. Sto andando in ospedale e domani (oggi, 11 dicembre, ndr) ci sono i funerali di mio papà”.

