È iniziata quasi come uno scherzo, durante una diretta streaming sui propri canali social. Alberto Forchielli e Michele Boldrin, il primo imprenditore, il secondo economista, hanno lanciato una sfida: provare a ridare vita a un soggetto politico sullo stile di quella di Fare per Fermare il Declino, il piccolo partito liberale nato 12 anni fa. Forchielli più seriamente, Boldrin meno convinto. Ma intanto i due hanno chiesto ai loro sostenitori di mandare una mail, per raccogliere nomi e cognomi di chi vorrebbe intraprendere attivamente una nuova avventura politica.

Boldrin e Forchielli lanciano una raccolta firme per il nuovo ‘Fare per Fermare il Declino’

L’obiettivo era di mille firme da raggiungere in circa 15 giorni. Mille mail mandate a un indirizzo di posta elettronica preciso, con altrettanti nomi e cognomi (più città di residenza o domicilio) di persone che hanno voglia di impegnarsi attivamente. Nel giro di poco più di 24 ore ne sono arrivate più di 2100, come ha confermato sui social lo stesso Boldrin.

L’idea dei due protagonisti è quella di vedere prima il potenziale consenso di un’iniziativa del genere. Durante la diretta hanno detto: “Se arrivano mille mail, a settembre apriamo una fase costituente, vediamo come va”. Per poi proseguire passo dopo passo: dopo le prime mille firme, che in realtà sono già arrivate, la stesura di un programma da 10 punti, poi servirà la raccolta di ulteriori firme, almeno 10mila, per continuare. Così come l’impegno di imprenditori importanti in Italia, prerogativa – secondo loro – per un’iniziativa seria. Questa volta, però, non ci sarà Oscar Giannino, il giornalista economico che 10 anni fa era stato sfortunato protagonista di quella breve stagione. Ho già dato, il commento di Boldrin sul suo vecchio compagno di viaggio.

Boldrin e Forchielli, il nuovo partito sullo stile di Milei

Secondo Boldrin, e ancora di più secondo Forchielli, la linea da tenere per questa ancora ipotetica iniziativa politica è una: lo stile Milei, cioè il nuovo presidente dell’Argentina. E, anche questo per scherzo, hanno già pensato a un nome possibile per il nuovo partito: Drin Drin. Le mail intanto continuano ad arrivare. Tra chi ci spera veramente, come molti utenti specialmente su X, e chi l’ha presa con leggerezza. Nel dubbio, l’indirizzo a cui mandare i propri riferimenti è forchielliboldrin@gmail.com.

La raccolta firme di Marattin e Costa

Una raccolta firme che si aggiunge a quella già lanciata da Enrico Costa e Luigi Marattin per creare un nuovo partito liberaldemocratico unico, che possa unire Azione e Italia Viva. Non che le due raccolte si sovrappongano precisamente, ma sicuramente entrambe riguardano chi guarda con attenzione al mondo centrista italiano. Quella di Costa e Marattin, in meno di una settimana, ha raggiunto circa 6000 firme.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani