Il bollettino settimanale offre una nuova fotografia della realtà Covid in Italia: si è registrato un leggero aumento dei casi con un totale di 36.081 nuovi positivi nel periodo compreso tra il 14 e il 20 settembre. Questo segna un incremento del 17,3% rispetto alla settimana precedente, in cui si erano registrati 30.777 casi, a sua volta un + 44% rispetto ai sette giorni antecedenti. Contagi in aumento dunque, ma l’incremento resta contenuto, con una bassa incidenza. Cresce anche il numero dei ricoverati: l’occupazione dei posti letto in area medica al 20 settembre risulta al 4,1% contro il 3,8% del 13 settembre per un totale di 2.533 pazienti.

Come evidenziato dal monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sullo stato attuale della pandemia COVID-19 nel Paese, la situazione epidemiologica italiana è allineata con il quadro europeo e la maggioranza ceppi virali circolanti è rappresentata dai ricombinanti omicron XBB, con predominanza del ceppo EG.5, la variante Eris.

