Cosa farà Jair Bolsonaro? L’ex presidente del Brasile, che il suo successore Lula considera quantomeno “l’istigatore” dell’assalto di domenica ai palazzi del potere di Brasilia, dal Parlamento alla Corte Suprema, rivolta fermata solo grazie all’intervento dell’esercito contro un fiume di manifestanti bolsonaristi, dalla fine di dicembre a questa parte si è rifugiato negli Stati Uniti.

Una fuga ad Orlando, in Florida, due giorni prima che scadesse il suo mandato presidenziale. Un modo anche per evitare di dover presenziare alla cerimonia di insediamento dello stesso Lula il primo gennaio scorso, alla quale l’ex presidente di estrema destra era assente.

Attualmente Bolsonaro, che ha definito “eventi spiacevoli” le rivolte di Brasilia e che ha preso le distanze dagli attacchi dei suoi sostenitori, dopo aver soffiato per mesi sul fuoco delle teorie del complotto sul voto, è ricoverato in ospedale per dolori addominali, ma dovrebbe essere dimesso in pochi giorni.

Sarà quello il momento chiave: cosa farà Bolsonaro? Tornerà in Brasile dove rischia seriamente di essere processato o tenterà di restare negli Stati Uniti? Oppure cercherà l’appoggio di qualche altro stato estero?

In Brasile l’ex presidente è già indagato per abuso di potere e altre accuse, che precedono le elezioni e non riguardano l’assalto al Parlamento di domenica. Ma è altamente probabile che, in quanto ispiratore dell’assalto alle istituzioni brasiliane dei suoi sostenitori, Bolsonaro possa trovarsi al centro di nuovi procedimenti giudiziari.

Un ruolo chiave l’avrà la posizione degli Stati Uniti in questa vicenda. Bolsonaro sarebbe entrato nel Paese con un visto di tipo A-1, riservato ai capi di stato o di governo: smettendo però di avere ruoli governativi durante la sua permanenza, Bolsonaro avrà 30 giorni per lasciare il Paese o chiedere un altro tipo di visto.

Al momento appare probabile che l’amministrazione Usa guidata da Joe Biden non accetti una eventuale nuova richiesta di visto da parte dell’ex presidente brasiliano. Le richieste al presidente sono anzi di segno opposto: la nota deputata di sinistra Alexandria Ocasio Cortez, che fa parte dell’ala socialista del Partito Democratico, ha detto che “gli Stati Uniti dovrebbero smettere di offrire rifugio a Bolsonaro in Florida”.

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.

We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. 🇧🇷

The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023