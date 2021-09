Nonostante le previsioni e l’allerta meteo gialla della protezione Civile, la giornata di sabato 4 settembre è stata per lo più soleggiata. Poi verso sera è arrivata la bomba d’acqua che ha iniziato a colpire la provincia di Napoli. Un brusco temporale si è abbattuto nella zona di Casalnuovo e Acerra dove in soli 10 minuti di pioggia le strade si sono allagate. La perturbazione potrebbe spostarsi rapidamente in altre zone. In un video postato su TikTok un utente scrive irolico: “Per 10 minuti di pioggia, per circolare a Casalnuovo poi ti serve il gommone”. E mostra nel video la strada invasa dall’acqua e la difficile situazione di mobilità per gli automobilisti.

Il sole sembrava aver scongiurato il pericolo in questo primo week end di settembre dove in tanti hanno rinunciato ad andare al mare per il rischio di pioggia. Nel primo pomeriggio la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo in vigore fino alle 23.59 su tutta la Campania: si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmenteintensi. Possibili raffiche di vento nei temporali.

Le precipitazioni potrebbero essere localmente anche molto intense, a causa dell’elevata instabilità atmosferica, che sta caratterizzando l’attuale periodo climatico e che rende difficilmente prevedibili, nello spazio e nel tempo, i fenomeni temporaleschi previsti su tutte le zone di allerta della regione e per tutta la durata dell’avviso.

I rovesci e temporali attesi saranno caratterizzati da un’elevata rapidità di evoluzione. Possibili fulmini, grandine e raffiche di vento in più punti del territorio. Dalla mezzanotte la criticità idrogeologica per temporali viene prorogata sulle zone 6, 7, 8 (Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) dove l’allerta meteo resta in vigore fino alle 20 di domani, domenica 5 settembre.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda di porre la massima attenzione alle aree del territorio particolarmente esposte al rischio idrogeologico e a quelle percorse dagli incendi verificatisi negli scorsi mesi.

