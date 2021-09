Un ordigno rudimentale che ha provato un boato fortissimo. Tornano ad esplodere le bombe a Ponticelli, quartiere difficile di Napoli Est: una esplosione avvenuta nella tarda serata di martedì 28 settembre in via Luigi Piscettaro e che ha provocato il ferimento di due persone.

Si tratta di una donna e del figlio di 14 anni, rimasti lievemente feriti dalle schegge di vetro di una vetrata infranta dall’ordigno.

Una vicenda sulla quale indagano gli genti della Polizia di Stato del Commissariato Ponticelli, intervenuti sul posto per i rilievi assieme al personale sanitario, che ha medicato sul posto i due feriti.

Le indagini per ora si concentrano sulla pista della camorra. All’interno del palazzo di via Piscettaro davanti al quale ieri sera si è verificata l’esplosione abita infatti un uomo ritenuto esponente del clan De Micco: sarebbe lui l’obiettivo dell’atto intimidatorio, mentre madre e figlio rimasti feriti non avrebbero alcun rapporto con il presunto esponente del clan.

Un pericolo denunciato dal ‘Comitato di liberazione dalla camorra‘, che sottolinea come “la battaglia per liberare Ponticelli dall’arroganza e protervia della camorra è lunga” e l’ordigno esploso ieri sera ne è “purtroppo l’ennesima conferma”.

Dal Comitato si dicono “preoccupati” perché “nella periferia Est di Napoli, le strade, i rioni e i cortili continuano ad essere campi di battaglia”. L’ultimo attentato dinamitardo, ricordano gli attivisti, “è avvenuto a 50 metri da dove sorge il monumento per le vittime innocenti dell’agguato del 11 novembre del 1989 quando una paranza di killer fece fuoco all’esterno del bar gelateria Sayonara“.

Quindi l’appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine: “Oltre a mettere in sicurezza il territorio, si costruiscano vere e concrete opportunità per dare una alternativa di vita”.

