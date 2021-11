È stato ribattezzato ‘Bonus natalizio 2021’: un voucher, fino a 1400 euro a famiglia, che verrebbe erogato entro la fine del 2021. Una definizione ingannevole, considerando che si riferisce in realtà ai buoni spesa.

Ossia il contributo economico erogato dai comuni e finanziato dallo stato per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, già previsto dal Decreto Ristori e rifinanziato dal Governo secondo quanto contenuto nel Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 o Sostegni Bis.

Cosa sono i buoni spesa

I buoni spesa sono una forma di sostegno pensata per le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia..

I 500 milioni di euro stanziati dal Governo per il 2021 sono stati ripartiti tra i diversi comuni seguendo due precisi criteri: una quota pari al 50% del totale del fondo in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; il restante 50% del fondo in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ogni comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

I fondi sono quindi gestiti in autonomia dalle amministrazioni comunali, che provvedono a pubblicare il relativo bando con i requisiti di accesso al bonus spesa, il termine per la richiesta nonché gli importi previsti a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

La documentazione da presentare, il valore del voucher e il termine ultimo per inoltrare la domanda possono variare da comune a comune. In base a quanto già previsto in precedenza, in generale possono beneficiare dei buoni i nuclei familiari composti da una sola persona, da due persone o famiglie con figli con priorità per chi non riceve altri tipi di sostegno pubblico.

Vengono solitamente richiesti la residenza nel Comune, in cui si effettua la domanda, il valore ISEE o altro tipo di documentazione che attesti la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare che inoltra la domanda.

Importi e domanda

Gli importi del bonus spesa (così come il numero di erogazioni) variano a seconda del Comune. Per quelli più grandi, si va da un minimo di 100 euro a un massimo di 600/700 euro per i nuclei familiari più numerosi. La media del buono spesa è di circa 300 euro.

La domanda per accedere al contributo va presentata secondo le modalità indicate nei bandi di ogni singola amministrazione comunale: ad esempio tramite Sportello sociale, CAF oppure online.

Il ‘bonus natalizio 2021’ quindi non è che il buono spesa riservato alle famiglie in particolare difficoltà economica, con importo differente a seconda del nucleo familiare e del comune di residenza e soprattutto destinato all’acquisto di alimenti o altri beni di prima necessità, come prodotti per l’igiene personale o per la casa.

Non proprio un regalo di Natale da parte del Governo, bensì una misura resa necessaria dagli effetti della pandemia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti