Viene dalla Carbon Valley romagnola ed è targato Bucci Composites l’innovativo cerchio auto in carbonio che la prestigiosa casa automobilistica britannica Bentley ha presentato nei giorni scorsi per il suo Suv Bentayga.

Il Cerchio in Carbonio da 22”, il più grande in carbonio mai realizzato, garantisce un design innovativo e performance eccellenti, oltre a un risparmio di peso di ben 6 kg per ruota.

Tutti i vantaggi dell’utilizzo della ruota ultraleggera in fibra di carbonio sono direttamente collegati al peso ridotto della ruota: un design dei componenti più leggero significa minore inerzia rotazionale, che si traduce in maggiore accelerazione, minore spazio di frenata e migliore maneggiabilità del veicolo.

Inoltre, meno massa non sospesa significa avere sempre il miglior contatto del pneumatico con l’asfalto, garantendo così ottime caratteristiche di tenuta di strada.

Un ulteriore elemento chiave della ruota Bucci Composites è il sistema di accoppiamento mozzo-ruota, che consente il fissaggio della ruota al mozzo in modo tradizionale eliminando il rischio di allentamento dei bulloni. Questo garantisce alla ruota ultraleggera in fibra di carbonio tutta la facilità di montaggio e manutenzione di una ruota convenzionale.

Molto soddisfatto il Cavaliere del Lavoro Massimo Bucci, patron del Gruppo Industriale Bucci Industries al quale Bucci Composites appartiene : “Lo sviluppo di questo progetto in sinergia con la casa automobilistica britannica ha comportato cinque anni di ricerca, un duro lavoro che ci ha permesso anche di depositare 4 brevetti relativi alla modalità di costruzione ed alle tecnologie utilizzate.

Il cerchione -aggiunge Bucci- è stato sottoposto a test rigorosi ed è stato testato seguendo i nuovi standard TÜV (ente tedesco di certificazione dei componenti nel settore automobilistico) per i cerchioni non metallici, standard non presente al momento di partenza del progetto.

Bucci Composites è stata la prima azienda costruttrice di Cerchioni in Fibra di carbonio che ha completato con successo questo severo protocollo.

Per questo progetto, ci siamo dotati anche di una tecnologia produttiva (High Pressure RTM – HP-RTM)) all’avanguardia nel settore, unici in Italia ad averne acquisito le competenze sull’utilizzo che ci consentirà di proseguire nello sviluppo di ulteriori modelli di cerchioni per il settore automotive.

© Riproduzione riservata

Redazione