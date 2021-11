Mancano pochi giorni per dare il via ai lavori su 40 km di strade romane.

Come riporta il Corriere della Sera, a fine novembre, quando sarà chiusa la convenzione con Anas, che prevede anche un fondo di 5 milioni di euro sbloccati dal governo grazie al subemendamento al decreto legge Infrastrutture, si apriranno i cantieri per risanare il manto stradale di Roma.

L’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, assicura che i lavori saranno eseguiti di notte, per evitre di intralciare la mobilità. La priorità sarà quindi data a quelle strade piene di buche: saranno riasfaltate Casilina, Tuscolana, via di Casal Selce, Portuense, Appia e altre arterie cruciali per la viabilità pendolare, sottoposte a traffico elevato e costante.

L’assessora Segnalini, intervistata dal CorSera, sostiene che il Comune sta già organizzando i cantieri e programmando gli interventi. A garantire il successo del piano, ci sono sul tavolo risorse consistenti per i prossimi due anni: 66 milioni per mettere mano al manto stradale usurato, alla segnaletica e alle caditoie; inoltre, ci sono oltre 40 milioni per interventi specifici di manutenzione profonda delle pavimentazioni stradali. Ma l’obiettivo, per Segnalini, è garantire una manutenzione ciclica e programmata, per andare oltre l’approccio emergenziale.

E per migliorare la condizione della viabilità e sicurezza stradale messe a rischio dalle violenti piogge, il Comune sta selezionando le aree soggette ad allagamento, con priorità per quelle interessate dalla presenza di binari o da un traffico intenso. Il principale obiettivo sarà ovviamente anche la pulizia delle caditoie, delle strade e dei marciapiedi, che avverrà sempre di notte.

