Furto da record a Roma in via Condotti dove nella boutique di Bulgari nella notte sono stati rubati gioielli per un valore di oltre 500 mila euro. I ladri sono entrati intorno a mezzanotte attraverso un buco nel pavimento – fra un seminterrato del palazzo e un locale di servizio dello stesso negozio – portando via oggetti del valore di circa 30 mila euro ciascuno.

L’allarme dopo la mezzanotte

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia di Stato e la scientifica per i rilievi. Le indagini sono in corso e si stanno avvalendo delle riprese delle telecamere interne, di altre attività commerciali e della videosorveglianza pubblica. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, ma quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato le porte chiuse. Un colpo messo a segno con grande scaltrezza.

