Ha lunghi capelli rossi ma questo per anni non è stato motivo di vanto ma un problema: da piccola veniva continuamente bullizzata tanto che qualcuno addirittura aveva provato a bruciarglieli. Ma crescendo ha fatto di quella bellissima chioma la sua marcia in più: Jessica Gagen, 26 anni, originaria di Skelmersdale nel Lancashireche, con quella chioma punta a diventare Miss Mondo. E ha tutte le possibilità per riuscirci. Un bello smacco per chi da bambina la bullizzava di continuo.

Jessica è già arrivata seconda al concorso di Miss Inghilterra. Ha voluto parlare dei tremendi atti di bullismo di cui è stata vittima da piccola per via dei capelli rossi. “Alcuni compagni di scuola mi sputavano e mi buttavano delle cose in testa — ha raccontato — e una volta hanno persino tentato di dare fuoco ai miei capelli”. Pian piano ha capito che quel colore era in realtà la sua più bella peculiarità perché la rendevano unica. “Avevo visto America’ s Next Top Model e notavo che tante donne erano straordinarie, ma convenzionalmente belle”.

E così ha deciso di mettersi in gioco e sfruttare in positivo il colore della sua chioma unica. Si è iscritta a un’agenzia di modelle e così è iniziata la sua scalata al successo nel mondo della beltà fino ad aggiudicarsi il secondo posto nel concorso di Miss Inghilterra. Non solo bellezza ma anche successo nello studio e nel lavoro. Come modella ha un grande successo nel mondo della pubblicità e frequenta, tra le poche donne del corso, un master in ingegneria aerospaziale alla Liverpool University. Inoltre è molto impegnata nel volontariato e sostiene la causa per convincere le ragazze a scegliere studi nel settore STEM, tradizionalmente a maggioranza maschile.

Ed è proprio questo il grande messaggio che vuole dare ai tanti giovani vittime di bullismo: bisogna avere fiducia nelle proprie potenzialità e nella propria unicità. “Spesso penso ai bambini derisi per il colore di capelli diverso dagli altri. Ora alla luce della mia esperienza di dico a chi vive questo problema che il colore rosso dei capelli può diventare un superpotere”, ha detto. Da quando ha raggiunto una certa notorietà ha raccolta 6.000 sterline da destinare a enti di beneficenza. Ma tiene sempre bene in mente il suo prossimo traguardo: la fina per la fascia di Miss Liverpool, prevista il 25 agosto, che le aprirebbe la strada dell’evento nazionale con l’obiettivo poi di diventare la prima Miss Mondo dai capelli rossi.

