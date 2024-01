“Putin potrebbe brandire nuovamente la minaccia nucleare e sarebbe sciocco ignorare del tutto i rischi di un’escalation. Ma sarebbe altrettanto insensato lasciarsi intimidire inutilmente da essi”. Sono le parole del direttore della Cia, William Burns, in un articolo pubblicato sulla rivista Foreign Affairs. Burns è chiaro: la guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin è “già stata un fallimento per la Russia su molti livelli”.

Guerra in Ucraina, la posizione di Burns

Burns spiega i motivi di questa sua posizione, riguardo alla strategia di Putin: “Il suo obiettivo originale di conquistare Kiev e sottomettere l’Ucraina si è rivelato sciocco e illusorio. Il suo esercito ha subito danni immensi. Almeno 315.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti, due terzi dei carri armati russi sono stati distrutti e il decantato programma decennale di modernizzazione militare di Putin è stato vanificato. Tutto ciò è il risultato diretto del valore e dell’abilità dei soldati ucraini, sostenuti dal supporto occidentale. Nel frattempo, l’economia russa sta subendo battute d’arresto a lungo termine e il Paese sta suggellando il suo destino di vassallo economico della Cina. Le esagerate ambizioni di Putin si sono ritorte contro anche in un altro modo: hanno spinto la Nato a crescere e rafforzarsi”. “Questa tragica e brutale fissazione” di “controllare l’Ucraina e le sue scelta ha già portato vergogna alla Russia e messo in luce le sue debolezze, dalla sua economia unidimensionale alla sua esagerata abilità militare e al suo sistema politico corrotto. L’invasione di Putin ha anche stimolato una determinazione e una risolutezza mozzafiato da parte del popolo ucraino” ha spiegato Burns.

Burns: Putin e il potere in Russia

“Sebbene la presa repressiva di Putin non sembri destinata a indebolirsi presto, la sua guerra in Ucraina sta silenziosamente corrodendo il suo potere in patria” ha affermato William Burns, parlando anche della rivolta fallita del leader della Wagner. Yevgeny Prigozhin. “Per un leader che si è faticosamente costruito la reputazione di arbitro dell’ordine Putin sembrava distaccato e indeciso mentre gli ammutinati disordinati di Prigozhin si facevano strada verso Mosca. Per molti esponenti dell’élite russa, la questione non era tanto se l’imperatore non avesse vestiti, quanto perché impiegasse così tanto tempo a vestirsi. Ultimo apostolo della vendetta, Putin alla fine saldò i conti con Prigozhin, che rimase ucciso in un sospetto incidente aereo due mesi esatti dopo aver iniziato la sua ribellione. Ma la critica tagliente di Prigozhin alle bugie e agli errori di valutazione militare alla base della guerra di Putin, e alla corruzione al centro del sistema politico russo, non scomparirà presto” ha ricordato il direttore della Cia.

Burns, la crisi in Medio Oriente

Nel suo articolo su “Foreign Affairs”, il direttore della Cia Burns ha parlato anche della situazione in Medio Oriente: “Raramente è stata esplosiva e ingarbugliata come adesso”. “Le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, la necessità di garantire assistenza umanitaria ai civili palestinesi, la liberazione degli ostaggi ed evitare una escalation regionale: sono tutte sfide estremamente difficili da affrontare”, ha scritto Burns.

Redazione

Luca Sebastiani