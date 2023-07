Il direttore della Cia William J. Burns ha compiuto a inizio mese ha compiuto in viaggio segreto in Ucraina, durante il quale alcuni funzionari di Kiev gli hanno rivelato una strategia per riconquistare i territori occupati dai russi e aprire negoziati di cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell’anno. Lo riporta il Washington Post che cita alcune fonti a conoscenza della visita.

Stando a quanto riportato dalla testata, durante il suo viaggio, che non è stato riportato in precedenza, Burns ha incontrato anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oltre ai massimi funzionari dell’intelligence ucraina.

Gli strateghi militari di Kiev hanno mostrato ottimismo rispetto all’obiettivo di riconquistare un territorio significativo entro l’autunno, spostare artiglieria e sistemi missilistici vicino alla linea di confine con la Crimea, avanzare ulteriormente nell’est del Paese e poi avviare i negoziati con Mosca per la prima volta da quando i colloqui di pace si sono interrotti nel marzo dello scorso anno.

La visita di Burns, prima della fallita rivolta di Yevgeniy Prigozhin in Russia, ha incluso incontri anche con i vertici dell’intelligence di Kiev. “Il direttore Burns è stato di recente in Ucraina, come ha fatto regolarmente dall’inizio della recente aggressione russa più di un anno fa”, ha detto un funzionario americano. L’obiettivo della missione è stato riaffermare l’impegno dell’Amministrazione Biden a condividere informazioni d’intelligence per aiutare l’Ucraina nella difesa. “La Russia negozierà solo se si sentirà minacciata”, ha detto un alto funzionario ucraino. Ma, scrive il Post, resta da vedere se l’Ucraina sarà in grado di realizzare questi piani, con una tempistica così ridotta, e la Cia non ha voluto commentare sulle valutazioni di Burns rispetto alle prospettive dell’offensiva.

