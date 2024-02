Stamattina, poco prima delle 8, a Bussana, frazione di Sanremo, due giovani studenti di 13 e 17 anni sono stati investiti in un incidente in cui sono stati travolti da un veicolo, presumibilmente un camion, che successivamente si è allontanato dandosi alla fuga e non prestando soccorso. Il ragazzo, accompagnato dalla sorella di 15 anni è morto poco dopo in ospedale. Stava camminando lungo il marciapiede quando il veicolo li ha colpiti. A causa degli impatti, la ragazza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure.

L’autista dichiara di non essersi accorto di niente

L’investimento è avvenuto in via Frantoi Canai, lungo un raccordo che dalla zona del Mercato dei fiori di Sanremo porta sull’Aurelia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale e la polizia di stato, che hanno proceduto al rilevamento dei filmati di videosorveglianza provenienti dal mercato dei fiori nelle vicinanze. Le autorità hanno fermato l’uomo in Valle Armea, stava proseguendo il suo giro di consegne al domicilio di un cliente e ha dichiarato di non essersi accorto di niente. Affermazioni naturalmente al vaglio.

