Alla madre di Alexei è stato mostrato il corpo di suo figlio, in gran segreto all’obitorio, ma non le è stato restituito. L’annuncio è stato dato sul social X da parte della portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh. Soltanto pochi giorni fa, la signora Lyudmila si era rivolta a Putin in un video-messaggio: “Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin la soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Pretendo immediatamente che il corpo di Alexei venga consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente”.

La visione del cadavere, poi il ricatto

Così, quest’oggi, le autorità russe hanno fatto vedere per la prima volta il corpo di del defunto alla signora, ma «la starebbero ricattando» perché, su ordine del Cremlino, starebbero “dettando le condizioni su dove, quando e come seppellire Alexei”. “Registro questo video – annuncia la signora – perché hanno iniziato a minacciarmi, a guardarmi dritto negli occhi, a dire che infieriranno sul corpo di Alexei se non accetto un funerale segreto. Vogliono farlo di nascosto, vogliono portarmi in un cimitero con una tomba appena fatta e indicarmi, qui giace tuo figlio”, ha aggiunto con voce molto ferma e calma.

Il referto medico: cause del decesso naturali

Dopo le parole della signora, la portavoce di Navalny ha riferito che il referto medico sulla morte mostrato alla madre” afferma che le cause del decesso sono naturali”.

Матери Алексея показали тело сына, но не отдают его. Вместо этого ее шантажируют. По приказу из Кремля следователи ставят условия, где, когда и как похоронить Алексея. Они хотят сделать это тайно, не дав с ним проститься.https://t.co/9Q4dlMjy3F — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 22, 2024

