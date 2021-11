È morto in strada, all’alba, per cause ancora tutte da verificare. Marco Caruso aveva solo 32 anni. È stato ritrovato sul selciato, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La comunità è sconvolta per la notizia tragica e improvvisa e per la modalità in cui è stato ritrovato il corpo del giovane uomo. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del 32enne.

Non sarebbe stato rinvenuto alcun segno di violenza sul corpo, a quanto risulta al momento. Il cadavere è stato ritrovato a Calata Gesù intorno alle 4:00 del mattino. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per arresto cardiaco. La salma è stata messa sotto sequestro.

I carabinieri della compagnia di Castellammare acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona. Stabia Channel scrive che Marco era conosciuto perché gestiva un negozio di articoli elettronici e telefonini in via Salvador Allende, nel centro della cittadina vesuviana, con la fidanzata Deborah.

Caruso era tifosissimo della Juve Stabia. Numerosi i messaggi di cordoglio scritti sui social dopo che la notizia ha cominciato a circolare: “Com’è possibile, era pieno di vita, ditemi che non è vero”, scrive Andrea. “Un macigno di immensa tristezza mi ha svegliato stamattina”, un altro messaggio di cordoglio.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

