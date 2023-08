Anche l’obbligo di isolamento a seguito del contagio da Covid-19 è pronto ad estinguersi. Il Governo italiano ha preparato una bozza di decreto che introduce diverse disposizioni riguardanti la giustizia e il contenimento del virus, pronta a far decadere la misura in questione, assieme al regime di auto sorveglianza dei contatti diretti e naturalmente alle relative sanzioni. La norma sarà sottoposta all’esame del Consiglio dei ministri proprio nella giornata di domani.

Resterà ancora in vigore l’obbligo che prevede l’uso delle mascherine negli ospedali ma solo nei reparti dove sono ospitati pazienti fragili e nelle RSA.

Il ministero della Salute precisa che manterrà il potere di verificare l’andamento della situazione epidemiologica, basandosi sui dati ricevuti e riservandosi, in caso di necessità per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus, la facoltà di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Il Ministero è anche al lavoro sulla campagna vaccinale dell’autunno che sarà abbinata a quella contro l’influenza stagionale. Un nuovo vaccino aggiornato contro la variante attuale Xbb sarà fortemente consigliato ad anziani e soggetti fragili.

Covid, in Italia dati in leggero aumento

Come riportato nei giorni scorsi, anche in Italia si sta affacciando la variante EG.5 e secondo l’ultimo report settimanale di monitoraggio è risultata pari all’8,8%. Dagli ultimi dati disponibili i contagi Covid in Italia sono in aumento. Dal 28 luglio al 3 agosto si sono registrati 5.732 nuovi casi, contro i 4.129 nei 7 giorni precedenti, +38,8%. Sono stati 41 i decessi in 7 giorni, il 64% in più rispetto alla settimana precedente (quando erano 25). Anche il tasso di positività è in crescita al 4,1% rispetto al 2,9% della settimana 21-27 luglio (+2,2 punti percentuali). Sono stati 138.232 i tamponi effettuati, il 3,3% in meno rispetto ai 142.987 dei 7 giorni precedenti.

