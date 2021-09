Tragedia a Monterondo, a Nord della Capitale. Un uomo di 58 anni, titolare di una tipografia, è morto venerdì sera precipitando dal tetto del capannone industriale. Nell’incidente è rimasto coinvolto il figlio di 27 anni, trasportato in condizioni gravi in elisoccorso al Policlinico Umberto I per le numerose fratture riportate.

L’incedente è avvenuto nel tardo pomeriggio. I due, saliti sul tetto della struttura per un sopralluogo, hanno perso l’equilibrio facendo un volo di cinque metri. Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 58 anni, che è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monterotondo insieme con il 118. I militari vogliono attendere che il figlio del tipografo deceduto si riprenda per poter sentire il racconto della dinamica dei fatti.

Serena Console