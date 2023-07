La tragedia è avvenuta in piazza Raffaele Piras, intorno alle 22:30. Il padre, di 35 anni, e la mamma di 33, con i nonni del piccolo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, si trovavano in piazza per prendere un po’ di fresco vista la giornata torrida.

Il neonato di due mesi è morto tra le braccia della madre che lo stava allattando. Le cause del decesso non sono ancora state accertate e il pubblico ministero di Cagliari, Andrea Vacca, ha deciso di far effettuare l’autopsia. L’ipotesi avanzata dai medici è che il piccolo sia deceduto per una malformazione congenita, oppure per un malore anche legato al caldo torrido. La mamma lo stava allattando, quando il piccolo ha perso i sensi. I genitori hanno cercato di rianimarlo, in loro aiuto sono arrivate altre persone che si trovavano in piazza e hanno praticato le manovre di rianimazione. Pochi istanti dopo è arrivata anche l’ambulanza del 118, che si trovava in zona. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il piccolo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che si stanno occupando del caso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo