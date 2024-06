E’ l’uomo del momento. Il difensore elegante che con lucidità ha servito all’ultimo respiro un assist al bacio a Mattia Zaccagni per il gol che ha spedito l’Italia agli ottavi degli Europei in Germania contro la Svizzera. Riccardo Calafiori, 22enne romano (cresciuto nel settore giovanile giallorosso) si candida ad essere protagonista anche nella prossima sessione estiva di calciomercato. Acquistato un anno dal Bologna, che ha versato 4 milioni più bonus nelle casse degli svizzeri del Basilea, il difensore centrale è reduce da una stagione in costante ascesa conclusa con il botto: Champions conquistata con il Bologna e maglia da titolare nella difesa della Nazionale di Luciano Spalletti accanto all’interista Alessandro Bastoni.

Calafiori-Bastoni anche nell’Inter?

Proprio la coppia dell’Italia, tra le migliori dopo il capitano e portiere Gigio Donnarumma, potrebbe giocare insieme anche nel prossimo campionato di serie A. L’Inter infatti, stando a quanto appreso dal Riformista, avrebbe manifestato un certo interesse per Calafiori, seguito anche dalla Juve dove da poche settimane è approdato il suo ex allenatore Thiago Motta.

Quanto costa Calafiori: 30 milioni potrebbero non bastare

Al momento non si registra una trattativa vera e propria ma dopo l’Europeo il club Campione d’Italia, la cui presidenza è stata affidata all’ex ad Beppe Marotta, potrebbe sferrare un attacco deciso per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale, la cui valutazione è decisamente lievitata negli ultimi mesi. Secondo le stime di Transfermarkt, Calafiori oggi vale almeno 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe non accontentare il Bologna che ha legato l’ex giallorosso con un contratto fino al 30 giugno 2027 con ingaggio da circa 400mila euro a stagione. Cifre quest’ultime che verranno sicuramente riviste in caso di permanenza in gialloblù.

L’Inter lavora a fari spenti e potrebbe convincere Giovanni Sartori, ds del Bologna, anche con l’inserimento di contropartite tecniche. Calafiori piace a Simone Inzaghi perché considerato un giocatore con ampi margini di miglioramento che nell’Inter potrebbe giocare nel terzetto difensivo insieme a Bastoni e Pavard. Una trattativa che entrerà nel vivo, come detto, nelle prossime settimane e vedrà l’Inter contrapporsi alla Juventus. La vetrina Europeo potrebbe tuttavia vedere l’inserimento anche dei top club del Vecchio Continente.

Giovanni Pisano

