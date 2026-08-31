L’Atalanta spinge per portare Jonathan Rowe in nerazzurro. Il calciomercato finisce domani e la Dea vuole chiudere il più in fretta possibile per consegnare a Maurizio Sarri un ultimo colpo dopo il romantico ritorno di Frank Kessie. Fabrizio Romano riporta che il clima tra Rowe e il Bologna è tutt’altro che sereno, ma i rossoblù vorrebbero evitare di cederlo. Il rapporto tra club e giocatore potrebbe però risultare fondamentale per le volontà di quest’ultimo per sbloccare la trattativa.

L’offerta dell’Atalanta

Per convincere il Bologna l’Atalanta ha messo sul piatto 40 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus per aggiudicarsi il cartellino di Jonathan Rowe, con gli scambi di documenti tra le due società che sono in atto in queste ore. Così il calciatore inglese si prepara a lasciare Bologna dopo una sola stagione condita da 44 presenze, 8 goal e 5 assist.

Bologna su Mbangula

Consapevole della forte credibilità della trattativa, il Bologna sta correndo ai ripari per coprire l’eventuale perdita di Rowe. L’indiziato numero uno è Samuel Mbangula, ex Juve in forza al Werder Brema dall’anno scorso. Nella scorsa stagione in Bundesliga il belga ha collezionato 27 presenze e realizzato 3 goal e 4 assist, totalizzando un totale di 1.199 minuti di gioco. L’ala sinistra della squadra tedesca approderebbe in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti sono già al lavoro nell’attesa di venire a conoscenza del futuro di Jonathan Rowe. Tutto può chiudersi entro oggi.

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Riccardo Tombolini