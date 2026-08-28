D’improvviso si è acceso il calciomercato della Lazio. In un clima di gelo totale tra tifosi e società la società biancoceleste in pochi giorni ha piazzato il colpo Frattesi, già decisivo, e Pinamonti, che esordirà verosimilmente contro il Genoa, e ora non vuole fermarsi. A quattro giorni dalla sirena di chiusura, infatti, a Formello si sta pensando a Zhegrova in caso di partenza di Cancellieri.

Calciomercato Lazio, l’idea Zhegrova

Nonostante non sia l’unico obiettivo della Lazio, i biancocelesti sono particolarmente attratti dal profilo di Edon Zhegrova, che prenderebbe il posto di Matteo Cancellieri. Sull’attaccante italiano c’è infatti forte il Genoa, che prova ad approfittare della scadenza di contratto imminente del calciatore. Occhio anche alla Fiorentina, sullo sfondo. L’esterno della Juve andrebbe nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Operazione plausibile per la Lazio, anche se oggi il calciatore percepisce uno stipendio 2,5 milioni a stagione.

Calciomercato Lazio, Ratkov in uscita

Sul fronte uscite stanno procedendo i contatti con il Siviglia per la cessione di Petar Ratkov con la formula del prestito con obbligo di riscatto, o anche a titolo definitivo. I biancocelesti hanno come obiettivo principale quello di rientrare di quei 13 milioni che avevano speso a gennaio per portare l’attaccante a Roma, così da avere più margine per gli ultimi colpi in entrata. Il centravanti serbo non sposa le caratteristiche richieste da Gennaro Gattuso, dunque è stato messo alla porta di Formello in pasto al miglior offerente. Tutto ciò non solo per puntare a Zhegrova, ma anche a Conrad Harder, giovane attaccante 21enne del Lipsia. I tedeschi lo valutano 15 milioni di euro per il prestito. Ore calde in casa Lazio, dove si sta decidendo per il futuro dell’attacco.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini