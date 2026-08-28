La ricerca dell'attaccante
Calciomercato Napoli, Woltemade può arrivare in prestito. In attacco il domino parte da Noa Lang
Gli azzurri puntano sull’attaccante tedesco. L’anno scorso solo metà anno bene in Premier
Nick Woltemade è entrato prepotentemente tra i primi nomi del taccuino di Manna. L’attaccante tedesco è reduce da una stagione altalenante in Premier con il Newcastle, che versò per portarlo in Inghilterra 80 milioni di euro nelle casse dello Stoccarda. Molto spesso accostato a Peter Crouch, Woltemade è un attaccante alto quasi due metri ed abile con i piedi, capace di saper servire i compagni lanciati a rete. Ma sa andare anche in profondità. L’anno scorso fino a Natale aveva messo a segno sette reti, poi si è arenato, segnandone solo una fino alla fine del campionato. Anche ai Mondiali la sua presenza è stata opaca, ed è culminata con uno dei rigori sbagliati che ha contribuito all’impresa del Paraguay contro la Germania ai sedicesimi.
Woltemade ai margini del Newcastle
Il rigore di Woltemade alla Coppa del Mondo è stato solo l’ultimo atto di una stagione iniziata bene e finita nel peggiore dei modi. Ora alla guida del Newcastle c’è Matthias Jaissle, 38 anni, che ha da subito messo da parte l’attaccante della Nazionale. Già contro il Liverpool è rimasto in panchina, al posto suo hanno giocato Elanga, Wissa e Osula. Adesso non è più incedibile per il Newcastle, che lo farebbe partire volentieri in prestito. E chissà che in una nuova squadra e in un nuovo campionato non possa rigenerarsi. In Inghilterra per ora prende 5,5 milioni a stagione, tanto per il Napoli. Operazione dunque non semplice, con Lang che potrebbe essere sacrificato per monetizzare.
E Gabriel Jesus?
Come detto, Nick Woltemade è uno dei primi nomi sul taccuino di Manna. Ma non è il primo. In cima al foglio di carta c’è sempre Gabriel Jesus, colpo veramente proibitivo da mettere a segno. Il Napoli, in ogni caso, dovrebbe prima vendere: l’Atalanta spinge per Lang, gli azzurri ascoltano offerte. In corsa anche Guiu del Chelsea.
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