Da una parte il cantiere dello Stadio Sinigaglia, intento a rifarsi, dal manto erboso alla nuova curva in cemento in attesa di ospitare – con deroga – la Champions League, dall’altra una squadra da puntellare per migliorare ulteriormente il quarto posto conquistato l’anno scorso e tener testa nelle tre competizioni. A Como si lavora e si spende per assicurarsi un futuro, a cominciare dalla punta centrale, ruolo in cui potrebbe arrivare un top di categoria. È Moise Kean l’obiettivo ambizioso della società, che nelle scorse ore ha contattato gli agenti del calciatore per sondare la possibilità di un trasferimento visto che da pochi giorni la clausola da 62 milioni di euro, che gli permetteva di liberarsi dalla Fiorentina, non ha più validità.

Kean al Como, “bastano” 40 milioni

Servirebbero 40 milioni di euro per metterlo al centro dell’attacco e far diventare Douvikas la prima alternativa alla punta azzurra che tra i viola quest’anno ha vissuto una stagione decisamente meno esaltante della precedente. Colpa di un rendimento generale di squadra pessimo, di rapporti nello spogliatoio incrinati e di qualche vicenda famigliare che ha costretto l’attaccante a chiedere più volte dei permessi extra per allontanarsi e cercare di gestire il peso di alcune responsabilità. Tradotto: soltanto 9 gol in confronto ai 25 della passata stagione, ma il bilancio negativo – per una punta del suo livello – si ammorbidisce sommando le sei reti in Nazionale. Per Fabregas solo una richiesta di informazioni dunque, ma la proprietà indonesiana non impiegherebbe molto a stanziare la cifra richiesta qualora il tecnico decidesse di affondare il colpo. Su Kean peraltro, non si registra il gradimento di altre squadre, almeno in Italia.

Calciomercato Como, i colpi già messi a segno

Nel calciomercato i comaschi hanno piazzato oltretutto già colpi interessanti: Liberali (che dopo la buona stagione a Catanzaro ha preferito il progetto di Fabregas a quello del Milan) e Milla a centrocampo, la promessa spagnola Cuenca (vittorioso nell’europeo U19, preso a titolo definitivo dal Barcellona), l’esterno di difesa Kaiki e le costose conferme di Nico Paz e Morata. Per non parlare del femminile, dove la proprietà indonesiana – al primo anno di Serie A Women – sta investendo senza freni per adeguare la rosa, alternando colpi dall’estero (dove il livello è decisamente più alto) a calciatrici di esperienza del nostro campionato. 40 milioni per Kean non sono poi così difficili da trovare. E a quel punto nelle griglie di partenza, il Como guadagnerebbe sicuramente una posizione.

Redazione

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Luca Frasacco