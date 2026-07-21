Dal luglio politico al generale Agosto il passo sarà breve, ma il clima assomiglierà più a un percorso di guerra che a una tranquilla pausa estiva. La politica non andrà in vacanza: resterà in trincea, in attesa dell’autunno, quando prenderà definitivamente forma la lunga marcia verso le elezioni politiche del 2027. Saranno elezioni tra le più importanti della storia della Repubblica. Non soltanto perché dovranno scegliere la futura maggioranza di governo, ma anche perché apriranno la strada all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel 2029.

Elezioni 2027, dalle prime certezze alle caselle vuote

Le due partite sono strettamente intrecciate e nessun leader politico può permettersi di ignorarlo. Le prime mosse sono già visibili. Alcuni partiti hanno iniziato a delineare, almeno ufficiosamente, i candidati alle elezioni politiche e, parallelamente, la rosa dei possibili aspiranti a Palazzo Chigi. Se si fotografasse oggi la situazione, i “magnifici cinque” sarebbero ancora incompleti: alcune caselle risultano già occupate, altre restano vuote. I nomi più consolidati sono quelli di Giorgia Meloni, Roberto Vannacci e Alessandro Di Battista, ciascuno collocato nel proprio campo politico. Più incerta appare, invece, la situazione nel Campo largo e nel nascente progetto del Nuovo centrosinistra. Nel Campo largo continua il braccio di ferro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Entrambi si considerano i naturali candidati alla guida della coalizione e nessuno sembra disposto a fare un passo indietro.

Prima o poi, tuttavia, uno dei due dovrà rinunciare, oppure sarà la stessa coalizione a individuare una soluzione diversa.

Il terzo nome del Campo Largo

Non è escluso, infatti, che alla fine emerga un terzo nome capace di evitare la rottura. Anche questa ipotesi, però, presenta non poche difficoltà. Le cosiddette “riserve della Repubblica” sembrano oggi piuttosto limitate e non abbondano di personalità autorevoli dotate di una solida esperienza di governo. Al di là della Schlein e di Conte, gli altri possibili aspiranti a Palazzo Chigi non sembrano possedere un curriculum istituzionale adeguato. È uno dei segnali più evidenti della crisi della democrazia rappresentativa. Dopo il crollo della Prima Repubblica si sono succeduti governi guidati troppo spesso da classi dirigenti prive di una consolidata cultura politica e istituzionale.

Il centrosinistra riformista

Ancora tutta da costruire è la casella del Nuovo centrosinistra riformista. Non è ancora chiaro quale sarà la sua configurazione definitiva, né quante forze politiche vi aderiranno. Una cosa, però, sembra già emergere con chiarezza: nessuno dei protagonisti intende identificarsi con il tradizionale “Centro”, un termine ormai logorato dall’abuso e dall’ambiguità. Nell’immaginario degli elettori il “Centro” è apparso troppo spesso come uno spazio privo di una propria identità politica, oscillante tra destra e sinistra e incline a scegliere gli alleati più per convenienza che per convinzione. Il Nuovo centrosinistra si fonda invece su una diversa architettura politica: socialisti, socialdemocratici e repubblicani costituiscono l’area della sinistra riformista, laica, e risorgimentale; popolari, liberal-democratici e liberali rappresentano l’area di centro. Non la riproposizione dell’attuale Campo largo, ma una coalizione riformatrice fondata su una comune cultura di governo, capace di coniugare libertà, giustizia sociale, merito, solidarietà, europeismo e responsabilità istituzionale.

La vera sfida del 2027

La vera sfida del 2027 non sarà soltanto decidere chi governerà il Paese. Sarà verificare se la Repubblica sarà ancora capace di esprimere una classe dirigente all’altezza delle proprie istituzioni o se continuerà ad affidarsi a leadership sempre più deboli e coalizioni sempre più fragili. Da quella risposta dipenderà anche il clima politico con cui il Parlamento sarà chiamato, nel 2029, a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Le elezioni del 2027, dunque, non rappresenteranno soltanto l’alternanza tra maggioranza e opposizione. Segneranno un passaggio decisivo per misurare la capacità del sistema politico di rigenerarsi dopo anni di frammentazione, personalismi e crisi della rappresentanza. È su questo terreno che si giocherà il futuro della democrazia italiana: non semplicemente nella conquista di Palazzo Chigi, ma nella ricostruzione di una credibile cultura di governo, condizione indispensabile per restituire autorevolezza alle istituzioni e fiducia ai cittadini.

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Biagio Marzo