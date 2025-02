Tutti gli sforzi del Milan su João Félix. In casa rossonera il mercato in entrata è tutt’altro che chiuso e l’atto finale si gioca ancora in Premier League. Dopo aver prelevato Kyle Walker dal Manchester City, Conceição spera di abbracciare presto anche il portoghese classe ’99 del Chelsea.

João Félix in prestito al Milan: la trattativa last minute

Una trattativa last minute, che può restare in piedi fino a mezzanotte, quando il mercato chiuderà, soprattutto per le condizioni dell’affare: un prestito di sei mesi a cui attualmente i blues non hanno ancora detto sì. Lo scenario però potrebbe cambiare nel pomeriggio: a Londra pensavano ad un’uscita a titolo definitivo, ma le condizioni e il costo del cartellino restano proibitive in questo periodo dell’anno. Il portoghese ha tanti estimatori in Premier, ma avrebbe già detto sì a Milano. Si tratta su un prestito oneroso che in mancanza di inserimenti di altre big potrebbe convincere la dirigenza londinese. Contestualmente, il Milan potrebbe accelerare anche per le uscite di Chukwueze e Okafor.

João Félix il ragazzino da 120 milioni

João Félix era arrivato a Londra per la prima volta nel 2023 prima di farvi ritorno nel 2024, nel mezzo una parente al Barcellona. Per lui il Chelsea aveva speso 52 milioni di euro, acquistandolo dall’Atletico Madrid, che a sua volta ne versò 120 al Benfica. Era uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale, oggi cerca il rilancio. Anche solo per sei mesi.

Redazione

Luca Frasacco