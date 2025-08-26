Su Rasmus Hojlund il Napoli è entrato velocemente e con decisione. Quando i Campioni d’Italia hanno bussato alla porta dell’attaccante ex Atalanta e poi a quella del Manchester United è stato facile per tutte le parti mettersi al tavolo della trattativa e ascoltare l’offerta. Non una proposta di acquisto immediato, ma un prestito da trasformare in cessione grazie ad un obbligo di riscatto.

Il classe 2003, pagato oltre 70 milioni due anni fa, quando lo United lo andò a prendere a Bergamo, ha subito detto sì al ritorno in Serie A accettando i 5 anni + 1 di contratto del Napoli, ora concentrato a convincere la controparte con una proposta quasi irrinunciabile.

Calciomercato Napoli, Hojlund alle battute finali

Con ogni probabilità il futuro di Hojlund verrà deciso stasera, quando Manchester United e Napoli potrebbero raggiungere un accordo definitivo sul ritorno del giocatore in Seria A. Una chiamata in programma dopo cena per discutere sulle condizioni dell’obbligo di riscatto – fa sapere Sky Sport – condizione che i partenopei vorrebbero far scattare al raggiungimento di un determinato numero di presenze, ipotesi che non piace al Manchester United. Un numero esiguo di gol e la qualificazione in Champions della squadra di Conte sono le altre condizioni al vaglio.

Hojlund, la trattativa può chiudersi già stasera: le cifre dell’accordo

C’è invece un accordo in linea di massima sul prezzo del cartellino. La cifra si aggira sui 45 milioni di euro. 5 milioni per il prestito da versare subito, i restanti 40 da pagare il prossimo anno. Hojlund si vede già in azzurro.

