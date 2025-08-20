Un incastro di attaccanti che potrebbe infiammare gli ultimi giorni del calciomercato italiano. Il più grande obiettivo per il Napoli campione d’Italia, chiamato a sostituire Romelu Lukaku – infortunatosi in amichevole contro l’Olympiakos – si chiama Moise Kean. L’attaccante azzurro, che ha appena concluso una straordinaria stagione con la Fiorentina, è il primo nome sulla lista di Antonio Conte, la punta da 25 reti che renderebbe meno amara la lontananza di Big Rom, e in previsione di un’imminente offerta della società di De Laurentiis, la viola si è già assicurata un altro attaccante.

Piccoli alla Fiorentina spinge Kean al Napoli

Si tratta di Roberto Piccoli, classe 2001, il cui trasferimento in Toscana è stato formalizzato oggi pomeriggio per una cifra attorno ai 25 milioni, un valore di mercato superiore al rendimento della punta – 23 gol in carriera in Serie A -, ma un’acquisto per il futuro che la Fiorentina ha voluto chiudere in fretta per scongiurare il pericolo di ritrovarsi senza punta nel caso in cui l’offerta del Napoli per il suo capocannoniere risultasse irrinunciabile.

Kean e il no all’Arabia. La clausola da 50 milioni

Soltanto un mese fa, Kean aveva rifiutato la proposta di andare a giocare in Arabia, non utilizzando la clausola risolutiva del contratto con la Fiorentina fissata al costo di 52 milioni di euro. Per averlo i Partenopei potrebbero persino spendere qualcosa meno. Nel frattempo si apprende che Lukaku – d’accordo col Napoli – non si opererà, optando per la terapia conservativa. Lo stop è stimato tra i 3 e i 4 mesi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco