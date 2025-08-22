In principio è stata la fascia di capitano, tolta a parole da Gasperini, a far traballare il ruolo di Lorenzo Pellegrini. Oggi la trasparenza del nuovo allenatore della Roma ha messo la realtà davanti agli occhi della piazza. Una verità che l’ambiente non ha mai preso seriamente in considerazione, ritenendo il nuovo criterio d’assegnazione del ruolo di capo-gruppo, quello del maggior numero di presenza con la maglia giallorossa, come una pura formalità per sostituire un giocatore infortunato che non avrebbe potuto debuttare alla prima di campionato. Era invece un campanello d’allarme sul ruolo di Pellegrini nella Roma: non più il numero uno indiscusso dello spogliatoio, ma un leader destinato ad essere sorpassato all’aumentare delle presenze altrui.

Calciomercato Roma, Pellegrini mai così vicino a lasciare la Capitale

A far spalancare la possibilità di una imminente cessione è stato poi lo stesso Gasperini nella conferenza stampa prima di Roma Bologna: “Non è un mistero che la società non voglia rinnovargli il contratto (il secondo più pesante della rosa, ndr), e lui ha bisogno di giocare. Se trova una soluzione che può andar bene a tutte le parti anche la società sarebbe contenta”. Nessuno lo tratterà dunque, serviranno solo le giuste condizioni “ma non è facile”.

L’estate da infortunato di Lorenzo Pellegrini

L’estate, Lorenzo Pellegrini, l’ha passata lontano dal campo. Lo scorso maggio dopo l’infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra, è stato costretto ad operarsi in una clinica in Finlandia. Un percorso di ripresa che non gli ha permesso di giocarsi le sue carte negli allenamenti di Gasperini dando manforte al pensiero dell’allenatore, già predisposto a non ostacolare l’addio del numero 7. Ha lavorato più degli altri, a Trigoria, condividendo i progressi dei suoi allenamenti, un percorso di rientro difficile, complicato dai due momenti spartiacque: quello dell’assegnazione della fascia di capitano, e le parole odierne.

Pellegrini, l’offerta del West Ham non arriva

Da settimane l’entourage del giocatore faceva trapelare interessamenti di altre squadre: italiane (forse la stima della Fiorentina), e straniere (Premier in primis). Una realtà forse distorta, ma verosimile. A 29 anni, da simbolo di Roma, e da giocatore infortunato, il profilo di Pellegrini potrebbe andare a nozze soltanto con quello di un profondo estimatore dello stesso calciatore, convinto a fare un investimento che accontenti il centrocampista anche dal punto di vista economico. Lorenzo pesa sul bilancio per più di 10 milioni lordi, e per persuadere il giocatore a lasciare sul tavolo non solo un ottimo ultimo anno di contratto, ma anche l’occasione di riprendersi la sua Roma, bisognerà presentarsi con un’offerta convincente. Da ieri circolano rumors sull’interesse del West Ham, più avanti rispetto al Tottenham, che staccherebbe un assegno da poco meno di 10 milioni alla Roma, e ne garantirebbe 4 netti per altrettanti anni al calciatore. Un’offerta fantasma, visto che quella ufficiale non è arrivata. La società potrebbe valutare l’opportunità di cederlo ad una cifra inferiore pur di non perderlo a zero. Come detto da Gasperini, non sarà facile. Manca poco più di una settimana alla fine del mercato.

