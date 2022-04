Il camion procedeva a zig-zag, poteva essere una strage. A sventare la tragedia è stato l’intervento clamoroso di un poliziotto che si è reso protagonista di una scena alla James Bond, entrando al volo nell’abitacolo e fermando il mezzo pesante. La vicenda si è verificata sulla statale 379 Bari-Lecce dove un agente del commissariato di Polizia di Ostuni, in provincia di Brindisi, si è reso protagonista di un’azione notevole..

L’uomo alla guida dell’autoarticolato in corsa era svenuto. Che qualcosa fosse successo, i poliziotti se n’erano accorti dai detriti visti sulla carreggiata. Avanzando si erano poi trovati davanti il mezzo autoarticolato che procedeva e che sbandava, a destra e a sinistra, uno zig-zag che poteva trasformarsi in una catastrofe.

A quel punto la volante ha provato ad avvicinarsi alla cabina di guida, una manovra riuscita con grande difficoltà. Un agente è riuscito ad aprire la portiera della motrice e a entrare. Il conducente era svenuto alla guida. Dopo essere riuscito a raggiungere e a entrare nell’abitacolo in corsa, l’agente ha spostato il piede dell’autista e fermato il mezzo prima di spegnerlo.

La ricostruzione dell’Ansa parla di un salvataggio in stile James Bond. Sull’uomo sono state compiute le prime manovre di soccorso con il massaggio cardiaco al Camionista che in pochi istanti ha ripreso parzialmente a respirare in modo regolare. L’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Brindisi dopo che l’auto di servizio, messa di traverso, aveva bloccato il traffico permettendo l’arrivo dei soccorsi sul posto.

