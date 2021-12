Giornata difficile per i viaggiatori che decidono di spostarsi con il treno nel primo weekend di festività. Dall’alba di questa mattina si stanno verificando grossi ritardi su diverse linee ferroviarie che transitano per Firenze, a causa di “un nuovo sistema digitalizzato di gestione della circolazione, recentemente attivato”, ha scritto il sito di Rete Ferroviaria Italiana. Il problema tecnico è stato risolto verso le 10.40, ma il traffico continua a essere molto rallentato, con grossi ritardi sulla linea AV Firenze – Roma.

Oltre 200 minuti di attesa

Secondo quanto si apprende, si sono registrati ritardi fino a oltre 200 minuti per i viaggiatori di Roma, che attendono il loro convoglio alla stazione Termini.

Alla stazione centrale di Firenze in seguito ai problemi alla circolazione che hanno provocato ritardi fino a oltre 3 ore, con anche convogli in coda nel nodo fiorentino. Al momento il tabellone segnala ritardi massimi fino a 145 minuti. Trenitalia, si spiega da Fs, ha attivato “nelle principali stazioni interessate un presidio di assistenza ai viaggiatori, con aggiornamenti anche tramite l’invio di mail e sms”.

Sono diversi i treni in arrivo e in partenza alla Stazione di Milano che subiscono ritardi a causa dei problemi in corso da stamattina agli impianti di circolazione fra Rovezzano e Firenze Santa Maria Novella. I ritardi, come si legge sul monitor in stazione, arrivano a 140 minuti come nel caso dell’Italo 9978 proveniente da Roma Termini o il Frecciarossa 9532 da Napoli centrale in ritardo di un’ora e mezza. In ritardo sono infatti soprattutto i treni in arrivo, ma anche alcuni convogli in partenza verso il Sud o Torino registrano dei ritardi fino a 100 minuti.

Folla in attesa anche nella stazione centrale di Napoli. Molti i viaggiatori che avevano scelto di partire oggi in vista del primo fine settimana di dicembre e del ponte dell’Immacolata. I passeggeri guardano sul grande tabellone nella hall i pesanti ritardi: sul fronte partenze 210 minuti per quello per il Frecciarossa per Reggio Calabria, 100 per l’Italo diretto a Milano centrale mentre, per esempio, sul fronte arrivi, il Trenitalia da Udine viaggia con 205 minuti di ritardo, il Frecciarossa da Torino con 210 minuti, l’Italo da Milano con 205 minuti di ritarto.

La Rfi si scusa con i viaggiatori

La Rfi con una nota “si scusa con tutti i viaggiatori e con le imprese di trasporto coinvolte per i ritardi e i relativi disagi, indirettamente causati da un sistema che si prefigge, a Firenze come in tutte le altre realtà dove è stato già positivamente attivato, di rendere più fluida, regolare e puntuale la circolazione, a beneficio proprio degli stessi viaggiatori”.

L’azienda, a fronte dei problemi tecnici emersi dalle prime ore di oggi sulla linea AV Firenze – Roma e, in particolare, nel nodo di Firenze, “ha prontamente attivato e reso operativo un comitato di crisi e un presidio di tecnici della stessa societa’ e di Bombardier/Alstom, produttori dell’Apparato di Controllo”.

