Sul caso Carini-Khelif da palazzo Chigi, dopo averlo fortemente cavalcato come simbolo del “mondo al contrario”, è stata innestata la retromarcia. Errore di comunicazione? No, rischiava di diventare un gigantesco boomerang politico. È stata la Farnesina di Antonio Tajani ad avvertire per primo Giorgia Meloni della “minaccia”: meglio non alzare troppo i toni, l’Algeria è uno dei paesi cardine del Piano Mattei. Il paese nordafricano, infatti, aveva immediatamente fatto sapere per le vie brevi di non gradire per niente l’atteggiamento tenuto dal governo italiano nei confronti della sua pugile. Così sulla vicenda dopo 24 ore turbolente è sceso il silenzio.

Marco Antonellis