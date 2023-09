Nella tarda mattinata di oggi, a Casarza Ligure, in provincia di Genova, si è verificata un’esplosione di una bombola di gas in un locale situato nel fondo di un edificio in via Sottanis. Al momento, non è ancora chiaro se ci siano persone coinvolte nell’incidente. Le squadre dei vigili del fuoco stanno attualmente accedendo all’edificio danneggiato insieme ai carabinieri per valutare la situazione.

L’esplosione è stata udita in tutta la città, creando apprensione tra i residenti. Il sindaco Giovanni Stagnaro si trova sul luogo dell’incidente per coordinare le operazioni di emergenza.

Al fine di agevolare l’intervento dei soccorritori, la polizia locale ha provveduto a chiudere la strada nelle vicinanze dell’edificio colpito dall’esplosione.

In aggiornamento

