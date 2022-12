Céline Dion, tra le musiciste più affermate e conosciute al mondo, ha annunciato la cancellazione di otto spettacoli nell’estate del 2023 in Europa a causa di problemi di salute. “Ho a che fare con problemi di salute da tempo ed è molto difficile per me affrontare queste difficoltà e parlare di quello che sto attraversando”, ha detto la star canadese. Dion ha detto in un video di soffrire della “sindrome dell’uomo rigido”.

Dion, 54 anni, dall’età di 14 nella musica, nel 2019 era per Forbes la terza artista musicale femminile più ricca al mondo, con un patrimonio stimato in 450 milioni di dollari. Una carriera lunga 42 anni, coronata da una vittoria all’Eurovision Song Contest del 1988 in cui rappresentò la Svizzera, i successi degli album Falling Into You, Let’s talk about love e D’eux, indimenticabili le hit The Power of Love, Think Twice, Because you loved me, My heart will go on e I’m your angel. Ha venduto 250 milioni di dischi, vinto cinque Grammy Awards e due Oscar.

Perciò la notizia ha fatto il giro del mondo: è incurabile il raro disturbo neurologico di cui la cantante soffre. Aveva parlato un anno fa di “seri e persistenti spasmi muscolari”. La Stiff Person Syndrome è una rara neuropatia che colpisce il sistema nervoso centrale e che provoca una progressiva rigidità muscolare ai danni di tronco e arti superiori e inferiori. Di tutto questo Dion ha parlato in un video lungo e toccante.

“Recentemente mi è stata diagnosticata la ‘sindrome della persona rigida’, una rara condizione neurologica che colpisce una persona su un milione“, una patologia di cui “si conosce ancora poco, ma ora so cosa provoca gli spasmi che compromettono ogni aspetto della mia vita quotidiana. Purtroppo questi spasmi mi rendono difficile camminare e non mi consentono di utilizzare le corde vocali come sono solita fare. Mi fa male dirvi che ciò significa che non riuscirò a riprendere il mio tour in Europa a febbraio”.

Dion ha ringraziato il “grande team di medici che lavorano al mio fianco per aiutarmi a stare meglio. Sto lavorando duramente con il mio terapista per ricostruire la mia forza e la mia capacità di esibirmi di nuovo. Ma devo ammettere che è una lotta. Tutto ciò che so fare è cantare, è quello che ho fatto per tutta la vita ed è quello che amo fare di più”. Dion ha aggiunto di voler dare “sempre il 100%, ma in questo momento la mia condizione non me lo permette”.

La cantante nel 2016 ha perso il marito, con il quale aveva avuto tre figli. Aveva completato le prime 52 date del Courage World Tour in Nord America prima dell’esplosione della pandemia da covid-19 nella primavera del 2020. Dion era attesa in Italia per il Lucca Summer Festival del 15 luglio – il rimborso sarà possibile entro e non oltre il 22 luglio del 2023 al link: https://www.rimborso.info/. C’è anche la possibilità di sostituire quello spettacolo con un altro in cartellone al Lucca Summer Festival.

