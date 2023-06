Come ogni anno, il buffet del ricevimento che si terrà stasera nei giardini del Quirinale – offerto dalla Presidenza della Repubblica alle più alte cariche istituzionali, ma anche a esponenti del mondo politico, della cultura, dello sport, delle arti – verrà realizzato da chef giovanissimi: studenti di un Istituto Alberghiero.

Quest’anno, nel celebrare i 77 anni della Repubblica, saranno gli studenti dell’Istituto Olivetti di Monza gli chef scelti per omaggiare gli ospiti della Presidenza.

Il Presidente Mattarella peraltro è fresco di visita proprio a Monza, dove ha partecipato all’inaugurazione del nuovo ristorante di Pizzaut.

L’Istituto Olivetti è stato scelto per la seconda volta per realizzare il banchetto della festa della Repubblica: un segno chiaro di apprezzamento delle doti degli studenti in cucina.

Sarà un gruppo di quindici alunni, alcuni del diurno e altri del serale, selezionati da una commissione interna, a dedicarsi al buffet. Fra loro, dieci alunni come personale di sala – Sara Tenaglia, Thomas Pietro Marin, Gerarda Panico, Venusia Spagnolo, Chiara Stabile, Gabriele D’Agostino, Francesca Corrain, Riccardo Ceriani, Perla Ferrari, Ahmed Ismail – due che cureranno laccoglienza turistica – Irene Loria e Andrea Rao – poi i tre cuochi – Danny Negrin, Christian Del Corno e Andrea Lisa Terzi – e infine i docenti Vincenzo Butticè, Daniele Cardamone, Giovanni Conidi e Andrea Mammolenti oltre alla dirigente Renata Cumino.

Tanto entusiasmo, dunque, per una serata che – ne siamo certi – per i ragazzi sarà memorabile nonché un fiore all’occhiello nel loro curriculum.

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello