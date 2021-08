È una vera e propria sorpresa e una rivelazione la trasmissione Il Circolo degli Anelli, in prima serata ogni sera su Rai2, interamente dedicata alle Olimpiadi di Tokyo. E se a bucare i social network è soprattutto l’ironia e la competenza di ex campioni come Sara Simeoni e Juri Chechi, a guidare il salotto è la giornalista sportiva Alessandra De Stefano. Il Circolo degli Anelli – in onda alle 21:20 – è una delle poche idee della Rai che ha convinto critici e telespettatori nel racconto dei Giochi giapponesi.

Per le Olimpiadi di Tokyo il servizio pubblico ha optato per 200 ore di eventi, a spezzatino, con tagli e salti da una gara all’altra, con criteri spesso esecrabili se non incomprensibili. Tutto su Rai2. Ma soprattutto non è stata prevista una copertura streaming né su Raiplay che su RaiRadio Play. E a goderne sono state soprattutto le piattaforme streaming.

Il Circolo degli Anelli sfrutta almeno gli inviati in terra nipponica con collegamenti, servizi, approfondimenti. Offre un sunto della giornata, tra il serio e il faceto, autorevolezza e leggerezza. Qualche siparietto. Simeoni sempre più regina di quei social network che non capisce poi tanto. E a condurre tutto è proprio Alessandra De Stefano, in un salotto in stile Fazio o Costanzo.

De Stefano è nata a Napoli nel 1966 ed è diventata professionista nel 1995. Studiava Storia dell’Arte all’Università La Sapienza a Roma mentre insegnava in una scuola dove si tenevano corsi di giornalismo, e lì decise di iscriversi dando il via alla sua carriera. È a Rai Sport dal 1992. Da sempre appassionata di ciclismo, è diventata inviata speciale nel 2000, e da allora ha seguito i principali eventi ciclistici come il Giro d’Italia e il Tour de France. Ha seguito quattro edizioni dei Giochi Olimpici e due di quelli invernali.

Dal 2010 De Stefano è la prima donna a condurre la trasmissione Il Processo alla Tappa. È diventata vicedirettrice di RaiSport nel 2019 ed è tornata a Il Processo alla Tappa l’anno successivo. Ha vinto diversi premi giornalistici e ha pubblicato il libro Giulia e Fausto nel 2011 nel quale raccontava la storia d’amore tra Fausto Coppi e Giulia Occhini.

È sposata con il giornalista sportivo francese de L’Equipe Philippe Brunel. Una storia che sarebbe sbocciata sul campo, durante il Giro d’Italia. Si sono sposati nel 2006. “Non è un caso che la De Stefano arrivi dal seguire il ciclismo – ha scritto Avvenire sulla sua trasmissione – dove la Rai in fatto di telecronache sportive riesce ancora a dare il meglio di sé anche alternando telecronisti e commentatori”.

