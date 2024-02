Alice Sabatini, Miss Italia nel 2015, torna a dedicarsi al basket, la sua vera e grandissima passione. Alice Sabatini scende in campo con la squadra femminile di Varese in serie B.

Dopo Miss Italia “ho dovuto fare una scelta”

Si tratta di “un recupero dal passato”, nonostante in questi anni non abbia giocato Alice Sabatini ha sempre seguito questo sport. “L’ho fatto con naturalezza e per la passione verso il mio sport, non per uscire sui giornali: spero che sia uno spot per il basket. Poi, ovviamente, conto di aiutare le nuove compagne: devo recuperare la miglior condizione fisica”. Si è avvicinata alla pallacanestro quando era piccola ma tutto è cambiato dopo Miss Italia: “Ho dovuto scegliere e ho cavalcato quanto mi era successo”.

Alice Sabatini e la gaffe storica a Miss Italia: “Mi piacerebbe essere nata nel 1942”

L’attenzione non si focalizzò su una risposta che diede a Claudio Amendola. La domanda era su quale fosse il contesto storico in cui le sarebbe piaciuto vivere. Contro Sabatini ci furono polemiche e attacchi per la gaffe durante Miss Italia, rispose infatti: “Mi piacerebbe essere nata nel 1942 per vivere la la Seconda Guerra Mondiale, viste le pagine dedicate dai libri: tanto, essendo donna, non farei il militare e sarei a casa con la paura…” Sull’argomento, però, ha preferito non tornare, chiarendo di essersi spiegata più volte.

Come è nata l’idea di partecipare a Miss Italia

“Sfilo da quando ho 3 anni, quindi sono cresciuta in questo mondo, ma a 10 anni ho preferito lo sport e con il passare degli anni gli studi (ha studiato biotecnologie, ndr) diventavano sempre più impegnativi, quindi mi sono allontana da questo mondo per ben 8 anni.”

“I miei amici e la mia famiglia mi convinsero a iscrivermi a Miss Italia e io pensai che sarebbe stato un buon modo per rientrare nel mondo della moda e cosi mi iscrissi, passai subito le prime selezioni fino a vincere Miss Lazio. Dopo la vittoria della fascia regionale sono partita per Jesolo, sono stata 21 giorni a Jesolo e alla fine è arrivata la vittoria”.

L’amore con il cestista Gabriele Benetti

Alice Sabatini e Gabriele Benetti – cestista nella JuVi Cremona – dopo una relazione di quasi 8 anni, si sposeranno a giugno. La coppia ha una linea di abbigliamento condivisa: “Si chiama Dodici ed è a tema basket. Con una variante per chi, come lui, è alto 2 metri”. Dopo il matrimonio ha in programma di laurearsi in organizzazione di eventi e di uffici stampa.

Alice Sabatini di recente ha girato un cortometraggio con Michael Trim, regista di Hollywood: “Ho effettuato vari casting, in alcuni ho preso solo porte in faccia. Michael è stato una scoperta: ha origini italiane e ha girato a Benevento. Sono curiosa di vedere se il cortometraggio avrà

