Ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce e a una performance da brividi sulle note di I Have Nothing di Whitney Houston. Antonio Vaglica, 19 anni, è il vincitore di Italia’s Got Talent 2022: si è aggiudicato, oltre alla vittoria indiscussa del programma trasmesso su Sky, anche 100mila euro. Suo il primo Golden Buzzer di questa edizione di IGT, che gli è stato assegnato dal nuovo giudice Elio mandandolo direttamente in finale, dove non ha deluso le aspettative.

Al secondo posto si è classificato l’illusionista Francesco Fontanelli, 22 anni. Medaglia di bronzo per il ballerino sardo Simone Corso– Golden Buzzer della presentatrice Lodovica Comello- sordo dalla nascita, che riesce a ballare grazie alle vibrazioni che percepisce.

La passione per la musica e la voglia di riscatto

Antonio Vaglica, classe 2002, arriva da Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, dove studia al liceo artistico. Ha una sorella più grande e un fratello più piccolo: i suoi genitori sono sempre stati i suoi primi fan. A spingerlo a partecipare a Italia’s Got Talent non solo la sua grande passione per la musica, che coltiva fin da piccolo, ma anche la voglia di ‘dimostrare il meglio di sé’ dopo aver trascorso un’infanzia a sentirsi ‘sbagliato’.

La sua esibizione alle audizioni, il 19 gennaio, aveva fatto scattare una standing ovation. In studio sia i giudici- ossia Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano ed Elio, che gli assegnerà poi il Golden Buzzer- che il pubblico erano rimasti sorpresi e affascinati dalla sua voce e dalla sua interpretazione del brano Sos d’un terrien en detresse di Daniel Balavoine. Il ragazzo, visibilmente emozionato, aveva spiegato che quel brano, per lui, aveva un significato particolare: “Perché ho vissuto dei momenti di discriminazione, che mi hanno fatto stare davvero male e quindi con questa canzone mi sento libero ed esprimo tutto!”

Nel video di presentazione aveva inoltre raccontato: “Quando ero piccolo prestavo molta attenzione ai giudizi degli altri, mi sentivo sbagliato. Qui a Italia’s Got Talent mi sento molto a mio agio perché vedo anche altri talenti, altre passioni. Questa sera sul palco porterò “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, che parla di questo essere umano che non si sente appartenere a questa terra, quindi lancia questo grido di S.O.S in cielo”.

“Dal punto di vista tecnico non posso dirti niente, hai un controllo della voce pazzesco, ma non è solo questo, anche l’interpretazione” aveva sottolineato il giudice Elio.

L’esibizione alla finale

La magia e l’atmosfera che ha saputo creare in occasione della prima performance si sono ripetute ieri 23 marzo in occasione della finalissima, quando Elio, dopo aver confermato le sue qualità, gli ha augurato di intraprendere la carriera di cantante, ammettendo: “Personalità eminenti dello spettacolo si sono già fatte avanti per lavorare con lui”.

“Non me lo aspettavo, non me lo aspettavo assolutamente – ha dichiarato il cantante stringendo tra le mani il trofeo della 12esima edizione del programma.- Grazie a tutti coloro che mi hanno votato.”

Non è la prima volta che Antonio si esibisce in tv: infatti ha già partecipato a Sanremo Young nel 2019 condotto da Antonella Clerici.

Sul suo profilo TikTok @antoniovaglica6, seguito da oltre 16mila follower, condivide i video delle sue performance: cover di Ariana Grande, Adele, Mariah Carey.

