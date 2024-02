Aurora Panci ha un solo obiettivo: provocare attraverso la sua pagina Instagram. Un profilo social pieno di foto della giovane con mini gonne e in atteggiamenti che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Questa volta però la provocazione di Aurora Panci è andata oltre e le è costata una denuncia da parte del parroco di Santa Lucia di Fonte Nuova a Roma.

L’influencer esagera e viene denunciata dal parroco

Una denuncia nata da un video diventato facilmente virale in cui si vede Aurora Panci che si sfila il perizoma prima di entrare in chiesa accompagnato dalla didascalia “Confesserò i miei peccati”. Si sfila il perizoma da sotto la minigonna rossa, lo appende ad una ringhiera davanti all’ingresso di una chiesa, poi entra in parrocchia. Ha dato scandalo il video provocatorio di una giovane influencer diventato virale sui social. A esprimere sdegno non sono solo gli utenti ma anche il parroco della Parrocchia Santa Lucia di Fonte Nuova, in provincia di Roma che ha denunciato l’influencer.

Il comunicato della chiesa su Facebook

Il video dell’influencer Aurora Panci che ha ottenuto quasi quattrocentomila visualizzazioni, non è piaciuto al parroco della chiesa Santa Lucia di Fonte Nuova, in provincia di Roma, che ha denunciato la ragazza all’autorità giudiziaria. Con una nota pubblicata su Facebook il reverendo don Massimo Marchetti ha informato: “In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all’ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale esprime il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della Confessione”.

