Claudio Gregori, ovvero Greg del famoso duo comico Lillo & Greg insieme all’amico e collega inseparabile Pasquale Petrolo forma una coppia scoppiettante e apprezzatissima nel panorama comico italiano.

Chi è Claudio Gregori di Lillo & Greg?

Greg è lo pseudonimo di Claudio Gregori. È nato a Roma, sotto il segno dello Scorpione, il 17 novembre 1963, è un affermato attore, cantante, musicista, conduttore televisivo e radiofonico, ma anche fumettista.

Da anni nella formazione Lillo & Greg ha dato vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati.

Greg e la passione per la musica

Oltre alla recitazione e al disegno, infatti, coltiva la passione per la musica e negli anni ha fondato numerose band blues e rock, da Johnny Naso & the Vixinex a Le Tonsille Volanti, da Greg’s Club a Jazz Set.

Claudio Gregori: vita privata e curiosità

Claudio Gregori è felicemente sposato dal 2014 e vive a Roma insieme alla moglie. Gregori non è molto social infatti non ha una pagina Instagram. Gregori si può trovare su Facebook con il nickname “Johnny Baritono”!

Chi è la moglie di Claudio Gregori?

Claudio “Greg” Gregori si è sposato nel 2014. Sua moglie si chiama Nicoletta Fattibene (su Facebook Nicky Wells) ed è di Roma, città in cui entrambi vivono. Attraverso le informazioni diffuse sulla sua pagina social si scopre che ha studiato presso la LUMSA e condivide spesso aggiornamenti sull’attività artistica del marito.

La carriera da fumettista di Claudio Gregori

L’attività fumettistica di Claudio Gregori è iniziata nel 1985 e, nel corso della sua carriera, ha creato diversi personaggi come Sergio il Detective, I Vigili, I Mufloni, I Sottotitolati, Walter & Luca, Tubo pubblicati su Lupo Alberto, Cattivik, Sturmtruppen, Mostri, Animal Comic, Star Comix, Stelle TV, Corriere della Sera.

“L’anatra all’arancia” regia di Claudio Gregori

Al Teatro Quirino di Roma sold out per “L’anatra all’arancia” con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli e la regia di Claudio Greg Gregori. Un successo. Gregori come sempre è stato scortato dalla bella moglie stilista Nicoletta Fattibene, in giacchino di velluto nero con collo di pelliccia bianca.

Giulio Pinco Caracciolo