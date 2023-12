Davide Tagliapietra è un chitarrista e compositore nonché ex compagno della cantante Mietta. Nato a Venezia il 20 marzo del 1976. Il debutto di Davide Tagliapietra, ex compagno di Mietta, come turnista con Tiziano Ferro.

Tagliapietra , il turnista del disco Rosso Relativo di Tiziano Ferro

Tagliapietra può vantare di aver lavorato al fianco del celebre produttore Michele Canova, a partire dal 2001, anche se il suo primo vero progetto di spicco è stato probabilmente il ruolo di turnista nel celebre disco Rosso Relativo, lo stesso che ha lanciato la carriera di Tiziano Ferro.

Tagliapietra ha lavorato con vari artisti italiani: Max Pezzali, Adriano Celentano ed Elisa

Nel corso degli anni, il musicista ha poi lavorato per conto di artisti del calibro di Max Pezzali, Adriano Celentano ed Elisa. Dopo aver lavorato nella band Telegram di Claudio Valente, a partire dal 2003, è tornato a collaborare con Gianna Nannini come direttore artistico e come musicista per i suoi tour. Con l’artista toscana, tra l’altro, è co-autore delle musiche di Bellissimo di Marco Mengoni. Negli ultimi anni si è occupato soprattutto di produzione musicale, dirigendo a partire dal 2015 il suo studio di registrazione ed etichetta discografica Bunker.ch.

Mietta e Taliapietra: dal loro amore è nato Francesco Ian nel 2010

In passato Mietta è stata a lungo in coppia con Tagliapietra. Dal loro grande amore è nato un figlio nato nel 2010, Francesco Ian. In Davide, la cantante ha trovato l’uomo giusto con cui coronare il suo desiderio di maternità:

“Quando mi è capitato di conoscere il papà di Francesco da questa nostra storia è nata anche la volontà di avere un bambino”. Oggi Mietta e Davide Tagliapietra non stanno più insieme, e per la cantante non è stato facile affrontare la separazione.

Fortunatamente è stata sostenuta dall’amore del figlio Francesco Ian:

“Ovviamente lui sa che è nato da un grandissimo amore, anche se poi questa finisce sicuramente il fatto di nascere desiderato è una grande cosa”, ha raccontato a Verissimo. In occasione del decimo compleanno del figlio, lo scorso settembre, Mietta ha scritto su Instagram: “Non c’è sguardo che io non rivolga a te! Non servono le parole per noi due, perché siamo insieme semplicemente amore puro… Piccolo amore mio buon compleanno! Ti Amo 4 mila porte dell’infinito. La tua Mamma”.

