A gli scandalizzati, gli indignati di professione: se politica è comunicazione, è anche moda, tendenze, stile. Elly Schlein ha una consulente di immagine. La nuova segretaria, prima donna al vertice del Partito Democratico ha rilasciato un’intervista a Vogue Italia in cui ha rivelato che a curare la sua immagine è Enrica Chicchio. “Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio”. Consulente d’immagine e personal shopper, è friulana di Cividale, in provincia di Udine, ma vive a Bologna, la città della segretaria dem.

“La consulenza di immagine aiuta privati e aziende a valorizzare il proprio potenziale”, si legge nella presentazione del suo sito ufficiale. Chicchio dopo quindici anni di lavoro nell’ambito dell’arte contemporanea è passata a “declinare il gusto estetico così maturato” nel settore dell’immagine. “Questa professione nasce grazie ad una grande passione che mi ha accompagnato attraverso il vissuto quotidiano delle persone. Nel mio lavoro è fondamentale indirizzare il cliente nella giusta direzione, in piena consapevolezza con lo stile richiesto e in linea con i suoi gusti. Chi è in grado di comprendere questo tipo di visione o ha già sperimentato questo servizio, sa che va incontro ad un grosso vantaggio in termini di risparmio economico e di tempo”. A Repubblica ha confermato che la consulenza di Schlein è a pagamento, non gratis come avevano scritto alcuni media.

Chicchio ha definito Schlein una donna “inverno”: da colori freddi, contrastanti e saturi. Sempre a Repubblica ha commentato: “Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati”. Sui social ha postato una fotografia scattata da Enrico Brunetti per la rivista di moda della segretaria dem e ha osservato: “Sono orgogliosa di lavorare con Elly e scegliere con lei le giuste cromie, dietro le quali si veicolano messaggi importanti. In queste foto per Vogue Italia abbiamo optato per un trench color glauco, una delicata tonalità di verde, grigio e azzurro-da molti definita salvia. Questa tinta è il risultato di un adattamento ambientale (tipico delle piante mediterranee): sposa il suo incarnato delicato e richiama il verde che nei nostri ricordi si accompagna a giornate immerse in quella natura che va protetta e custodita. Non mi piace il concetto di ‘power dressing’, non è più il tempo del potere e della prevaricazione per affermarci sugli altri. Abbiamo bisogno di autenticità, di un look che rappresenti noi stessi. L’unica armatura di Elly è il potere delle sue idee. Saranno la sua passione e adesione ai suoi ideali a difendere il suo (difficile) lavoro”.

Così spiega l’armocromia, analisi del colore, definita “il primo step della consulenza d’immagine. Ha l’obiettivo di trovare la TUA palette colori valorizzante in completa armonia con le tue caratteristiche cromatiche. Grazie a questa consulenza: scoprirai l’armonia dei colori che applicati alla vita di tutti i giorni, diventeranno alleati preziosi nella scelta di abbigliamento, accessori e gioielli; acquisirai maggiore consapevolezza sui futuri acquisti limitando perdite di tempo e denaro; acquisterai solo capi di colori che ti valorizzano cromaticamente; imparerai a creare abbinamenti, percependo che un uso corretto del colore non modifica la tua personalità, ma la rinforza”.

