Carə giornalistə: esordisce così Paola Belloni presentandosi del tutto all’opinione pubblica anche se in pasto ai media ci era già finita per la sua relazione sentimentale con la nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Prende di mira proprio quel gossip, il fatto che la sua relazione sia stata resa pubblica con la sua identità – anche se il cognome fino a oggi non era noto. Soprattutto se la prende con un settimanale che qualche tempo fa aveva pubblicato delle foto sue al fianco della compagna.

“’Non mi hanno vista arrivare’ e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”, ha scritto in un post su Instagram richiamando la citazione che la stessa segretaria dem aveva utilizzato la sera della vittoria alle primarie. “Carə giornalistə – ha continuato indirizzandosi al settimanale che aveva pubblicato la sua foto – comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta”.

“In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l’omolesbobitransfobia. Siamo un Paese dove migliaia di Spatriati, per dirla con Desiati (autore del romanzo vincitore dell’ultimo Premio Strega, ndr), vivono o lasciano le proprie province pieni di graffi e di segreti. Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un’analisi della propria rete sociale. Ma mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei”.

Chiusa finale che non manca di ironia. “Ammetto però che la foto con la papalina di lana in testa e con il sacchetto dei bisogni di Pila in mano era notevole. Avete regalato meme alle mie amiche per i prossimi dieci anni. P.S. Detto tutto questo ora torno alla mia vita privata che spero resti sempre la stessa. Anche se senza papalina. L’ho buttata”. Le fotografie erano state pubblicate con il titolo: “Ecco il volto della fidanzata di Elly Schlein”. Erano state riprese, come era prevedibile, da tutti o quasi i media.

Belloni ha 28 anni, è sarda. Fino a oggi si era tenuta sempre al di fuori del dibattito politico. Schlein aveva parlato di lei per la prima volta nella campagna elettorale per le ultime politiche. “Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna”, aveva detto dal palco in Piazza del Popolo presentandosi già allora come alternativa al modello politico e sociale proposto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria dem non aveva mai rivelato l’identità della compagna. Il profilo social di Belloni è seguito da neanche 900 persone – si prevede con ogni probabilità una brusca impennata nelle prossime ore. Appena quattro fotografie, tra cui una con la scrittrice Michela Murgia in cui mette in bella mostra il tatuaggio che riprendere il podcast a tema femminista scritto dalla stessa autrice, Morgana.

