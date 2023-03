Da quando Elly Schlein è diventata la segretaria del Pd, c’è una cosa che ossessiona giornali e giornalisti: chi è la sua compagna. Ma lei da tre anni a questa parte, da quando, ospite di Daria Bignardi, fece coming out in diretta tv, rivelando di aver amato uomini e donne e di essere felicemente fidanzata con una ragazza, ha sempre tenuto la massima riservatezza sulla sua vita personale. E il nome e il volto della fidanzata non sono mai stati svelati. Ma la curiosità non si è arrestata e da giorni fiumi di parole sono stati spesi per vuoti panegirici intorno a questa figura diventata presto mitologica.

Da tre anni la segretaria del Pd è stata riservatissima sulla sua vita privata e sembra avere tutta l’intenzione di continuare a farlo. E come spesso accade con le informazioni più inafferrabili, è diventata anche motivo per qualcuno di dubitare addirittura che esiste. Un po’ come nella favola della Volpe e l’uva di Esopo: quando il piccolo animale vide il bel grappolo maturo sulla pianta, non riuscendo a raggiungerlo esclamò ‘pazienza, non è abbastanza matura. Posso farne a meno”.

Elly Schlein non ha mai fatto mistero però che la storica fidanzata esista e che lei è felice così. Ma questa informazione inspiegabilmente non basta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una deputata del Pd avrebbe confermato: “Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly“. Pare che da almeno tre anni i cronisti emiliani tormentino Elly Schlein con la stessa domanda, cercando di farsi rivelare il nome e magari qualche dettaglio pruriginoso sulla loro storia d’amore. Ma lei è sempre riuscita a mantenere il punto e a non svelare niente. Probabilmente i paparazzi di tutta Italia già staranno facendo di tutto per aggiudicarsi il primo scatto della coppia.

Ma non è il nome o il volto della sua compagna a fare ciò che Elly Schlein è, crede e dice con coraggio: “Sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna”, aveva replicato nel comizio finale della campagna elettorale per le ultime politiche dello scorso settembre in Piazza del Popolo a Roma Schlein. Come a rispondere a un vecchio ritornello di meloniana memoria.

La stessa Schlein in una puntata de L’Assedio, la trasmissione di Daria Bignardi, nel 2020, aveva dichiarato: “Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”. Schlein era appena diventata vice presidente dell’Emilia Romagna. “Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante”. La nuova segretaria dem non aveva e non ha mai rivelato l’identità della compagna. “Non siamo uteri viventi ma persone coi loro diritti”. Conoscere il nome di questa donna che “cammina sempre al suo fianco” è davvero così importante?

