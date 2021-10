X Factor Italia deve entrare ancora nel vivo e ha già un protagonista. Si chiama Erio, e ha stupido tutti i coach-giudici del talent-show in onda su Sky. Ovvero Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton. La sua esibizione di Can’t Help Falling in Love aveva stregato i giudici. Quella di Amore Vero li ha conquistati definitivamente. Praticamente è considerato già uno dei favoriti alla vittoria finale.

Erio ha 35 anni. Al secolo Fabiano Franovich, è di Livorno. Ha studiato canto lirico e composizione. I primi brani, come racconta Rockit, li ha scritti e incisi dietro consiglio della madre. La label La Tempesta Dischi lo ha arruolato e pubblicato We’ve Been Running con il produttore Paolo Baldini, già dj mixer con Mellow Mood, Tre Allegri Ragazzi Morti e The Sleeping Tree.

We’ve Been Running con Oval in Your Trunk è entrata in Für El, album pubblicato nel 2015 con la copertina disegnata dall’artista Alessandro Baronciani ed Elena Morelli. Il suo ultimo disco è Inesse, del 2018. Erio scrive e produce un pop sofisticato, a tratti visionario, eclettico nella gestione della voce degli arrangiamenti. A giocare al gioco delle citazioni e delle somiglianze si potrebbero nominare – esagerando naturalmente – Björk e Tracy Chapman, Bon Iver ed Elisa, Sigur Rós e Massive Attack.

La sua esibizione di Can’t help falling in love è diventata in pochissimo tempo virale. “Quando tu canti tocchi una cosa universale e provochi emozioni. È una delle versioni più belle di quella che è la mia canzone preferita”, gli ha detto Mika. “Sei arrivato al momento giusto. Ho sentito una voce straordinaria e un suono meraviglioso, una cover che poteva essere un pezzo tuo”, ha confermato Emma. “Voglio lavorare con te. Molto interessante, il fatto che tu faccia una cover in modo personale ma rispettando l’originale, questo è il vero spirito”, ha aggiunto Manuel Agnelli. Erio farà parte della squadra di quest’ultimo.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte