Gabriele Benetti compagno dell’ex Miss Italia e giocatrice di basket Alice Sabatini. Benetti è un cestista italiano considerato tra i prospetti più promettenti della sua generazione, nasce a Vicenza nel 1995. Ala di 200 cm per 91kg, si forma nelle giovanili della squadra della sua città ed a 19 anni riceve la prestigiosa chiamata della Virtus Bologna.

Con le “V nere” Benetti esordisce nel massimo campionato italiano nel 2014 e si guadagna le prime convocazioni nelle Under azzurre. Dopo un biennio in Emilia-Romagna, la grande occasione per mettersi definitivamente in mostra arriva nella Capitale. Con la Virtus Roma Benetti si afferma come lungo di ottimo livello per l’A2, contribuendo anche al raggiungimento del primo turno dei play-off promozione nella stagione 2016-2017.

L’infortunio al ginocchio di Benetti fa temere per la carriera

A Roma Benetti subisce un gravissimo infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dal parquet per lungo tempo, tornando nel 2018, con una brevissima parentesi a Legnano. Nonostante il periodo nero, l’ala vicentina ha saputo rialzarsi e rimettersi in gioco tornando a calcare i campi di A2 da protagonista.

La coppia di cestisti Sabatini-Benetti

Alice Sabatini e Gabriele Benetti, della Ferraroni Juvi Cremona saranno presto sposi, come già avevano annunciato nel luglio 2023 con una foto social che aveva mandato in visibilio i follower di lei e di lui.

Fiori d’arancio dunque per il cestita della Juvi e la Sabatini: i due condividono anche una linea di moda, d’abbigliamento. “Si chiama Dodici ed è a tema basket. Con una variante per chi, come lui, è alto due metri” racconta la bella Alice, protagonista anche durante la settimana della moda di Milano che si è appena conclusa. A Milano Gabriele non era con lei. Il parquet chiama e lui risponde con la presenza.

La carriera sportiva di Gabriele Benetti

A Latina, infatti, durante la stagione 20/21, il lungo scrive a referto anche la migliore prestazione in carriera, con la bellezza di 29 punti segnati a Ferrara. La stagione in Lazio è la più positiva in termini realizzativi e per lui è coincisa con l’utilizzo sul parquet nello spot di ala grande. In quella stagione i suoi numeri furono di 10 punti di media nella prima fase, saliti a 12.2 nella seconda, conditi anche da 4 rimbalzi catturati.

Dopo aver giocato la quasi totalità della stagione regolare 2021/22 alla Ristopro Fabriano (7.2 pp e 3.5 rp in 24′), a marzo Benetti passa a Ravenna come rinforzo dell’OraSì per affrontare fase a orologio prima e play-off poi. Un’avventura conclusasi ad un passo dalla finale promozione con l’eliminazione per mano di Cantù.

La stagione 2022/23 è iniziata in Supercoppa di A2, alla quale Benetti ha partecipato con l’Andrea Pasca Nardò. Tre presenze su tre nel Girone Azzurro in cui ha fatto registrare 8,6 punti e 3,3 rimbalzi di media in 22’ di utilizzo. A spiccare la prestazione con doppia doppia soltanto accarezzata contro Latina, match terminato con 15 punti e 8 rimbalzi in 30’ sul parquet.

