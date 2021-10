Gianmaria è per X Factor “il ritratto della sua generazione. Bella faccia, bella testa, ma sfuggente e introverso. Ha una sua visione del mondo, abbastanza complessa, che si riflette nella sua musica e nei suoi testi”. O almeno così la pensa la trasmissione: il talent show in onda su Sky. Fa parte della squadra di Emma Mattone con Vale LP e Le Endrigo.

Gianmaria (scritto “gIANMARIA”) ha 18 anni, classe 2002, ed è di Vicenza. È considerato uno dei volti nuovi del graffiti pop italiano: certo deve alle poche settimane al talent show la sua popolarità. È dotato di talento e vocalità, capacità interpretative e di scrittura. Solo nel corso del 2021 ha pubblicato tre singoli: Tutto o niente 2, Mamma scusa e Ascolta.

Scrive da quando era poco più di un bambino, ha raccontato. Intorno ai 13 anni, dopo aver visto su Youtube alcuni contest di freestyle, ha cominciato a scrivere pensando alla musica. Il suo primo pezzo lo ha inciso nello studio di registrazione che un amico aveva assemblato in casa. All’inizio il suo nome d’arte era Gianxoxo.

Alle selezioni si era presentato con il suo brano inedito Suicidi. Ha conquistato subito con la sua esibizione i quattro sì dei giudici Manuel Agnelli, Mika, Emma ed Hell Raton. Il suo ingresso nel talent con una t-shirt bianca e un jeans nero. Ai Bootcamp ha cantato uno dei suoi singoli: Mamma scusa. Agli Home Visit ha portato una cover, in parte riscritta, di Mio Fratello è figlio unico di Rino Gaetano. E si è così conquistato l’accesso ai live al via da stasera.

È uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione di quest’anno. La strada comunque è lunga, fino alla finale del Mediolanum Forum in programma a dicembre. Segni particolari: è di Vicenza come altri due concorrenti di X Factor prima di lui, Francesca Michielin e Davide Merlini. Ed è vicentino come Madame, cantante e autrice, tra le più apprezzate e seguite da ormai qualche anno, esplosa con Schiccherie e già concorrente a Sanremo con Voce.

